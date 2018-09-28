طالبات مواطنات يبتكرن جهازاً للوقاية من الحريق

المصدر: أبوظبي - البيان

ابتكرت طالبات جامعيات مواطنات جهازاً للوقاية من حوادث الحريق، التي تندلع من أجهزة التكييف، عبر الكشف المبكر عن الدخان والغازات السامة التي تصدر من الأجهزة قبل اندلاع النيران.

وقد اطلع اللواء جاسم محمد المرزوقي القائد العام للدفاع المدني كلية التقنية العليا بمنطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، بحضور الدكتور هاشم الزعابي مدير كليات التقنية العليا في منطقة الظفرة، والعقيد محمد عبد الله التكاوي مدير إدارة الشؤون الإعلامية بالقيادة العامة للدفاع المدني، وممثلي شركة نافكو الشريك الاستراتيجي للدفاع المدني، على مشروع الطالبات سارة سند المزروعي وخولة محمد الحمادي وموزة سيف المنصوري من كلية التقنية العليا قسم الهندسة الإلكترونية.

أفكار تطويرية

وأفاد القائد العام للدفاع المدني أن الجهاز الجديد يحتوي على أفكار تطويرية في مجال الحماية والسلامة العامة، حيث يضمن حلولاً استباقية للوقاية من خطر الحريق والاختناق، مثمناً جهود الطالبات القيمة في دعم أنشطة الدفاع المدني بابتكارات حديثة، تسهم بشكل فاعل في حماية الأرواح والممتلكات، ووجه القائد العام للدفاع المدني بتقديم كل الدعم للطالبات حتى يتمكن من استكمال ابتكارهن، وطرحه بالأسواق، مع مراعاة أن تكون تكلفته الإنتاجية في متناول الجميع.

وأشار اللواء المرزوقي إلى جودة التعليم في الإمارات، وبإنجازات القيادة الرشيدة والحكومة في هذا المجال، من أجل إعداد جيل من الخريجين والخريجات لديهم من المواهب والمهارات والذكاء الاصطناعي ما يؤهلهم للمضي قدماً نحو الأفضل بالجودة والتميز لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية تبني الأفكار الإبداعية، التي تتماشى مع منظومة التطوير في الدفاع المدني، وتتفق مع نهج الإمارات في استشراف المستقبل، وتسهم في تحقيق الأهداف التنموية الشاملة، التي تتبناها الدولة.