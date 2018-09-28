التكامل بين «التربية» والمدارس يسرع تطوير التعليم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أكد معالي المهندس حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم لـ «البيان»: «أن ملتقى «شركاء في إعداد قادة المستقبل» تناول كيفية إحداث تكامل في الأدوار بين المدارس الخاصة والوزارة والمدارس الحكومية لتسريع عملية تطور التعليم في الدولة وتحقيق الريادة والاستفادة من التجارب الإيجابية في الجانبين، وتبادل الخبرات بين المعلمين والقيادات التربوية، وتطوير طريقة شرح وإيصال المعلومة للطلاب».

وأضاف معاليه: «أن المدرسة الإماراتية تمثل نموذجاً فريداً لمنظومة تعليم تواكب العصر وتلبي توجيهات القيادة الرشيدة بشأن إعداد الطلبة للمستقبل».

منظومة

وأوضح في افتتاح ملتقى «شركاء في إعداد قادة المستقبل» الذي نظمته مدارس الإمارات الوطنية أمس في مجمع محمد بن زايد في أبوظبي: «أن المدرسة الإماراتية تشمل منظومة متكاملة من القيم الأصيلة التي ترسخ الهوية الوطنية لدى الطالب، وتفتح مداركه على آفاق العصر بكل ما يشهده من تطورات علمية وتقنية وإبداعية في جميع المجالات»، مؤكداً الدور الذي تنهض به المدرسة الإماراتية في إعداد وتأهيل الطلاب والطالبات، لمواكبة ما يشهده العالم من تطور وتقدم علمي مع الحفاظ على خصوصية مجتمع الإمارات.

وتابع معاليه: «أن دعم القيادة الرشيدة هيأ لانطلاقة مستدامة للمدرسة الإماراتية، وما وصلنا إليه اليوم من مراحل متقدمة في التطوير بالتعليم مرده الدافعية والحماسة والتوجيهات المباشرة من القيادة للاستمرار بالعمل».

كما شدد معاليه على التعليم القائم على المهارات والمعرفة الحديثة وليس التلقين والحفظ وهو الهدف المحوري ضمن خطط التطوير، وبين أن نظام التعليم المطور يوفر متسعاً وخيارات عديدة للطالب من خلال طرح مسارات تعليمية متنوعة تحاكي قدراته وميوله ورغبات.

وقال: «علينا ترسيخ ثقافة الابتكار وتأهيل مهارات الطلاب في مختلف المجالات، وتأهيل وتنمية مهارات ومؤهلات المعلمين بما يواكب متطلبات المراحل المقبلة».

وأوضح أن الإمارات تسعى إلى تعزيز قدرات البحث العلمي والابتكار وفق معايير تنافسية عالمية، مؤكداً أن استراتيجية وزارة التربية والتعليم 2017- 2021 تهدف إلى بناء وإدارة نظام تعليمي ابتكاري لمجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية.

النهوض بالتعليم

وكانت فعاليات الملتقى بدأت بكلمة ترحيبية ألقتها أمل العفيفي عضو مجلس الإدارة نيابة عن مدارس الإمارات الوطنية، وأشادت فيها بتميز المدرسة الإماراتية ودورها في النهوض بالتعليم، وقالت لـ «البيان»: «إن الملتقى يجسد رؤية جادة في بناء قادة المستقبل، ونحن نسعى لبناء جيل متميز يقود مستقبل الإمارات بكل فخر».

وتضمن الملتقى جلسة بعنوان: «طموحات وتحديات قطاع التعليم الخاصة لتحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021»، شهدها معالي وزير التربية والتعليم، وسارة مسلم المدير التنفيذي لضمان الجودة بقطاع التعليم الخاص بدائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وقدم معاليه خلال الجلسة نبذة سريعة حول الدعم الذي تقدمه الوزارة لقطاع التعليم الخاص، وتوفير بيئة محفزة لهذا القطاع بما يجعله شريكاً أساسياً للعملية التعليمية، بينما أجابت سارة مسلم عن أسئلة الحضور وممثلي المدارس الخاصة.

إبداعات

تفقد معالي وزير التربية والتعليم معرضاً لإبداعات طلبة مدارس الإمارات الوطنية الذين قدموا خلاله مشروعات تتعلق بالابتكار والهندسة والفنون والأدب.