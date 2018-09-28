عيادة دائمة للقافلة الوردية في مستشفى الجامعة بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أبرمت جمعية أصدقاء مرضى السرطان، اتفاقية تعاون مع مستشفى الجامعة بالشارقة، بهدف تعزيز خدمات التشخيص والوقاية والعلاج من مرض السرطان، التي تقدمها لأفراد المجتمع.

وبموجب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ستتمركز عيادة القافلة الوردية الطبية المتنقلة، التابعة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، والمجهزة لتقديم فحوص الكشف عن مرض سرطان الثدي على مدار العام، في مستشفى الجامعة.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تسهيل التعاون الطبي بين الطرفين، اللذين يسعيان لتعزيز خدمات الرعاية الصحية بمرضى السرطان وتشخيص السرطان وعلاجه في الشارقة، ودولة الإمارات عموماً، من خلال تقديم الفحوص الطبية للكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم للمواطنين والمقيمين.

وسيتم معالجة جميع الحالات التي يتم تحويلها من قبل عيادة القافلة الوردية المتنقلة الدائمة في مركز سرطان الثدي.