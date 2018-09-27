تعاون بين «الاتحادية للموارد البشرية» والكلية الإماراتية الكندية

المصدر: دبي ـ البيان

وقعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والكلية الإماراتية الكندية الجامعية في أم القيوين مذكرة تفاهم للاستفادة من خدمات وحلول وبرامج التعليم والتدريب والتطوير التي تقدمها الكلية في تطوير قدرات ومهارات موظفي الحكومة الاتحادية ورفع كفاءتهم الوظيفية والارتقاء بأدائهم وإنتاجيتهم.

وقع المذكرة عن الهيئة الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مديرها العام فيما وقعها عن الكلية حميد راشد الشامسي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين رئيس مجلس أمناء الكلية.

ونصت المذكرة على مد جسور التعاون بين الهيئة والكلية في مجالات تعليم وتدريب وتطوير قدرات موظفي الوزارات والجهات الاتحادية والارتقاء بأدائهم وكفاءتهم المهنية.

حيث ستنضم الكلية بموجب المذكرة إلى مبادرة «معارف» لشركاء التدريب المفضلين في الحكومة الاتحادية التي أطلقتها الهيئة في العام 2013 بهدف إعداد قائمة بأفضل مزودي خدمات التدريب في دولة الإمارات وإتاحتها للوزارات والجهات الاتحادية للاستفادة من برامجها التدريبية بأسعار تنافسية.

برامج

وبحسب المذكرة ستقدم الكلية لموظفي الحكومة الاتحادية باقة متنوعة من البرامج والحلول التعليمية العامة والتخصصية والدورات التدريبية التي من شأنها تأهيلهم وتعزيز قدراتهم، وذلك بأسعار تنافسية وأخرى مجانية.

حيث ستطرح الكلية برامجها التدريبية والتعليمية المخصصة لموظفي الحكومة الاتحادية عبر نظام «معارف» الإلكتروني الذي يتيح لها التواصل مباشرة مع الوزارات والجهات الاتحــادية الراغبة في تدريب موظفيها واستقبال طلبات الترشيح لحضور البرامج والدورات المقدمة من جانبها.