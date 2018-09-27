تكريم الفائزين في مسابقة «أخلاقي هويتي» اليوم

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تكرّم جمعية البيت متوحد اليوم نحو 20 طالباً فازوا في مسابقة «أخلاقي هويتي» لطلاب مدارس أبوظبي، والمستوحاة من برنامج التربية الأخلاقية في الإمارات.

وشارك في المسابقة أكثر من 1000 طالب، حيث تم عرض 32 من الأعمال الفنية المتأهلة من أصل 600 عمل فني في معرض فني متخصص في منارة السعديات.

وتستهدف المسابقة طلاب الحلقة الأولى «من الصف الأول وحتى الخامس»، بهدف ‏دعم مفهوم التربية الأخلاقية وتعزيز ‏قيم الانتماء والهوية الوطنية لدى الطلاب.

وأكد سيف علي القبيسي، رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد، انه تم اختيار الأعمال الفنية بناء على ثلاث قيم أساسية هي: التضامن، والتسامح، والمواطنة، وشجعت المسابقة الطلاب في الصفوف من 2 إلى 5 على العمل معاً لإبداع أعمال فنية أدبية.