اتفاقية لتطوير العملية التعليمية لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت كلية الإمارات للتطوير التربوي ومركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، بإدارة مركز نيو إنجلاند للأطفال، اتفاقية تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال تطوير العملية التعليمية لدعم أصحاب الهمم وذوي التوحد وإعداد البحوث العلمية والتربوية.

بالإضافة إلى تبادل المعارف والخبرات الأكاديمية في مجال الاحتياجات الخاصة. حضر التوقيع كل من الدكتور إبراهيم الحجري مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، والدكتور دانييال جولد الرئيس التنفيذي لمركز محمد بن راشد للتعليم الخاص، وعدد من المسؤولين في المركز ودائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي.

وتنص الاتفاقية على توفير فرص التدريب العملي الميداني المكثف للطلبة المتخصصين في برنامج تحليل السلوك التطبيقي في الكلية، والذين يعملون على استيفاء متطلبات التدريب العملي والتأهل للحصول على شهادة محلل سلوك معتمد بما يضمن اكتساب الطلبة مهارات عالية وخبرات في التخصص.