المركز الإقليمي للتخطيط التربوي يناقش سياسات الدمج

المصدر: عجمان - البيان

نظم المركز الإقليمي للتخطيط التربوي «حوار السياسات التعليمية» حول موضوع سياسات الدمج برعاية معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس ادارة المركز.

وتشمل الحوارات مجموعة من الورش التفاعلية تمتد لمدة يومين أو أكثر وتتناول إحدى السياسات التعليمية في دول مجلس التعاون الخليجي للمناقشة والتحليل.

ويختار المركز الإقليمي للتخطيط التربوي موضوع تلك السياسة بناء على المستجدات العالمية وأولويات التعليم في الدول، ويتم خلال أيام «حوار السياسات» تبادل الخبرات بين المعنيين في الدول من ناحية والخبراء في مجال السياسة من ناحية أخرى.

وقام فريق الخبراء المشارك في الحوار بمراجعة الإطار العام لسياسات الدمج بدولة الإمارات ووضع إطار للمراقبة والتقييم لتطبيق سياسات الدمج على مستوى النظام التعليمي.