مكتوم بن محمد: صروحنا العلمية تخرّج طلبة متسلحين بالعلم لمواجهة التحديات

المصدر: دبي - وام

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ظهر أمس حفل تخريج الدفعة الـ 5 من برامج الماجستير 2018 وإعداد القادة، ومركز الإمارات للمعرفة الحكومية التي تنظمها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية .

وذلك في حفل أقيم بأبراج الإمارات في دبي، وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها الصروح العلمية في الدولة بشكل عام وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على وجه الخصوص من خلال تخريج أفواج جديدة من الطلبة المتسلحين بالعلم لمواجهة التحديات واستشراف المستقبل وبهدف تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في ميادين العمل.

وكرّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خريجي الكلية، مثمناً اجتهادهم خلال مسيرتهم الأكاديمية والعلمية، ومتمنياً لهم المزيد من التقدم والعطاء ومواصلة الإبداع والابتكار خلال مسيرتهم المهنية وخدمة وطنهم بكل كفاءة واقتدار.

وقال معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في كلمته خلال الحفل الذي بدأ بعزف السلام الوطني للدولة: «إن الكلية منذ تأسيسها عملت على ترجمة فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، ليكون هو أساس الإعداد والتأهيل والتمكين.

وبالتالي أصبح للكلية مكانتها وسمعتها المتميزة إقليمياً ودولياً، كما أصبحت هي الصرح العلمي والأكاديمي الذي يمتلك مزيجاً فريداً من برامج التدريب المتخصصة من الماجستير والبرامج المتقدمة الأخرى. ومن هذه المكانة ستواصل الكلية تقدمها وريادتها بوصفها المنطلق الأفضل للفكر والعمل المؤسسي الحديث».

جهد

وألقى أحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر بمؤسسة دبي للإعلام كلمة الخريجين، أعرب فيها عن سعادتهم بهذه التجربة الفريدة والإنجاز الذي تحقق لهم خلال سنتين من الاجتهاد بهدف اجتياز متطلبات التخرج من الكلية التي لم تدخر جهداً في تأهيل منتسبيها نظرياً وعملياً وتوجه بالنيابة عن الخريجين بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم على تشريفه حفل التخرج.

وتعهد الخريجون بمواصلة مسيرة العلم والإبداع في التحصيل الأكاديمي والمهني للوصول إلى آفاق جديدة من الريادة والتميز على الأصعدة كافة.

أسس قوية

ومن جانبه قال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن النجاح في تخريج دفعات متعاقبة من الخريجين يعد مثالاً للأسس القوية التي تقوم عليها الكلية والمستلهمة من فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، في توفير أعلى مستويات التدريب والتعليم لأبناء الدولة.

مشيراً إلى أن الكلية تعمل وفق استراتيجية واضحة تقوم على التطوير المستمر للكفاءات والموارد البشرية بهدف ضمان أعلى مستويات الجودة والأداء في جميع مجالات العمل الحكومي وبما يتناسب ورؤية القيادة الرشيدة.

وشهد الحفل تخريج 257 طالباً وطالبة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بواقع 36 طالباً وطالبة من منتسبي برامج الماجستير في الإدارة العامة والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة، و170 طالباً من برامج إعداد القادة بواقع 21 خريجاً من هيئة الصحة في دبي ضمن برنامج رواد الصحة.

و19 خريجاً من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ضمن برنامج إعداد القادة، و12 خريجاً من إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة ضمن برنامج الدبلوم المهني في إعداد القادة، و96 خريجاً من دائرة المالية في دبي ضمن برنامج المهنية الضريبية، و22 خريجاً من المديرين التنفيذيين لحكومة دبي ضمن برنامج قادة المستقبل، و48 من مستشاري مركز الإمارات للمعرفة الحكومية ضمن برنامج المستشار الإداري المعتمد أول برنامج لتأهيل المستشارين الإداريين على مستوى الدولة، حيث تم تأهيل عدد 130 منتسباً للبرنامج وتم اعتماد 48 مستشاراً اجتازوا متطلبات الاعتماد.