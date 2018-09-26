مكتوم بن محمد يشهد تخريج الدفعة الخامسة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ظهر اليوم حفل تخريج الدفعة الخامسة من برامج الماجستير 2018 وإعداد القادة ومركز الإمارات للمعرفة الحكومية التي تنظمها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وذلك في حفل أقيم بأبراج الإمارات في دبي.

وقال حميد محمد القطامي رئيس مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية - في كلمته الافتتاحية خلال الحفل الذي بدأ بعزف السلام الوطني للدولة - إن الكلية منذ تأسيسها عملت على ترجمة فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ليكون هو أساس الإعداد والتأهيل والتمكين وبالتالي أصبحت للكلية مكانتها وسمعتها المتميزة إقليمياً ودولياً كما أصبحت هي الصرح العلمي والأكاديمي الذي يمتلك مزيجاً فريداً من برامج التدريب المتخصصة من الماجستير والبرامج المتقدمة الأخرى ومن هذه المكانة ستواصل الكلية تقدمها وريادتها بوصفها المنطلق الأفضل للفكر والعمل المؤسسي الحديث.

من جهته أعرب الخريج أحمد الحمادي - في كلمة الخريجين - عن سعادتهم بهذه التجربة الفريدة والإنجاز الذي تحقق لهم خلال سنتين من الاجتهاد بهدف اجتياز متطلبات التخرج من الكلية التي لم تدخر جهداً في تأهيل منتسبيها نظرياً وعملياً وتوجه بالنيابة عن الخريجين بجزيل الشكر إلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد آل مكتوم على تشريفه حفل التخرج، وتعهد الخريجون بمواصلة مسيرة العلم والإبداع في التحصيل الأكاديمي والمهني للوصول إلى آفاق جديدة من الريادة والتميز على الأصعدة كافة.

وكرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خريجي الكلية، مثمناً اجتهادهم خلال مسيرتهم الأكاديمية والعلمية، متمنياً لهم المزيد من التقدم والعطاء ومواصلة الإبداع والابتكار خلال مسيرتهم المهنية وخدمة وطنهم بكل كفاءة واقتدار.

وأشاد سموه بالجهود التي تبذلها الصروح العلمية في الدولة بشكل عام وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على وجه الخصوص من خلال تخريج أفواج جديدة من الطلبة المتسلحين بالعلم لمواجهة التحديات واستشراف المستقبل وبهدف تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم في ميادين العمل.

من جانبه قال الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية إن النجاح في تخريج دفعات متعاقبة من الخريجين يعد مثالاً للأسس القوية التي تقوم عليها الكلية والمستلهمة من فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في توفير أعلى مستويات التدريب والتعليم لأبناء دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الكلية تعمل وفق استراتيجية واضحة تقوم على التطوير المستمر للكفاءات والموارد البشرية بهدف ضمان أعلى مستويات الجودة والأداء في جميع مجالات العمل الحكومي وبما يتناسب ورؤية القيادة الرشيدة.

وأضاف الدكتور علي بن سباع أن الكلية تؤكد أهمية التعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لضمان الحصول على الفائدة المرجوة من هذه البرامج والدورات التدريبية من خلال تحديد أولوياتها فيما يخص تطوير كوادرها الوظيفية من مختلف المستويات، داعياً جميع الخريجين إلى الاستفادة من المهارات والخبرات التي اكتسبوها في مختلف الجوانب العلمية.

شهد الحفل تخريج 257 طالبا وطالبة من كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية بواقع 36 طالباً وطالبة من منتسبي برامج الماجستير في الإدارة العامة والماجستير التنفيذي في الإدارة العامة و 170 من برامج إعداد القادة بواقع 21 خريجا من هيئة الصحة في دبي ضمن برنامج رواد الصحة و 19 خريجاً من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ضمن برنامج إعداد القادة و12 خريجا من إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة ضمن برنامج الدبلوم المهني في إعداد القادة و96 خريجا من دائرة المالية في دبي ضمن برنامج المهنية الضريبية و22 خريجا من المدراء التنفيذيين لحكومة دبي ضمن برنامج قادة المستقبل و 48 من مستشاري مركز الإمارات للمعرفة الحكومية ضمن برنامج المستشار الإداري المعتمد أول برنامج لتأهيل المستشارين الإداريين على مستوى الدولة حيث تم تأهيل عدد 130 منتسبا للبرنامج وتم اعتماد 48 مستشارا الذين اجتازوا متطلبات الاعتماد.