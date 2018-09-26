جامعة زايد تطور برنامجي بكالوريوس لمواكبة قطاع الأعمال

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

كشف الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد، عن تطوير الجامعة لبرنامجي بكالوريوس وهما برنامج العلوم في نظم المعلومات، وبرنامج إدارة المؤسسات.

حيث تم إضافة تخصصات جديدة تواكب رؤية الدولة ومستجدات سوق العمل ومواكبة قطاع الأعمال، انطلاقاً من حرص الجامعة على تحديث مناهجها وتعديلها لتتماشى مع البرامج العالمية بحيث يكون بإمكان الطالب الحصول على مستوى جيد من التعليم يسمح له بالمنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وتفصيلاً، بيّن الدكتور المهيدب لـ«البيان» أن البرنامج الأول وهو بكالوريوس العلوم في نظم المعلومات تم إضافة تخصصين وهما إدارة أنظمة المعلومات ونظم تحليل للأعمال، أما البرنامج الثاني وهو إدارة المؤسسات فتم إضافة إدارة أنظمة المعلومات وتحليل الأعمال.

وقال إن البرنامجين تم طرحهما انطلاقاً من الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الحالي بحلة جديدة تواكب قطاع الأعمال في الدولة وتعزيزاً لمسيرة نموه.

حرص

وأشار إلى حرص الجامعة على تهيئة البيئة المناسبة لجعل السنوات الدراسية التي يقضيها الطالب في جامعة زايد أكثر إثراء وتحفيزا على الإبداع والابتكار للطالب، حيث تنظم الجامعة جلسات عصف ذهني لأعضاء هيئة التدريس وموظفي الجامعة للخروج بأفكار ومقترحات تدعم هذه الرؤية.

وفي السياق أكد أن جامعة زايد تستلهم رؤيتها من توجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات.

وتعمل بجهد دؤوب وعزم لا يفتر من أجل بناء الجيل القادم من شباب الوطن، والمساهمة في بناء النموذج الحضاري المشرق الذي تسعى إليه القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

استثمار

وقال: تحرص الجامعة، بقيادة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، رئيسة جامعة زايد، في سبيل ذلك، كل الحرص على استثمار مختلف الإمكانيات المتاحة في الحرم الجامعي المتكامل في فرعيها بالعاصمة أبوظبي ومدينة دبي من أجل إعداد الكوادر الشابة، من خلال تجربة تعليمية فريدة ومناهج تم تصميمها وفقا لأرقى المعايير الأكاديمية. كما أن إدارة الجامعة وكلياتها لا تدخر جهداً في توفير كافة أوجه الدعم التي تمكن أبناءنا وبناتنا الطلبة من استثمار قدراتهم.