24 طالباً وطالبة يفوزون بمنح برنامج «الشيخ محمد بن زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن فوز 24 طالباً وطالبة في برنامج «الشيخ محمد بن زايد» للمنح الدراسية للعام الدراسي 2018 ــ 2019 والذي أطلقته الجامعة بالتعاون مع «دائرة التعليم والمعرفة» في أبوظبي، بهدف تعزيز قدرات الطلبة المتميزين في الدولة وتزويدهم بفرص أكاديمية وريادية.

ويستقطب البرنامج الطلبة المتفوقين في أعوامهم الدراسية الثالثة والرابعة في مؤسسات التعليم العالي الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنها جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة زايد وكليات التقنية العليا.

فيما رشحت هذه المؤسسات الثلاث 60 طالباً وطالبة للانضمام إلى برنامج المنحة، تمكن 38 منهم من الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية وإجراء المقابلات، لتتم تسمية 24 طالباً وطالبة للفوز بمنحة «الشيخ محمد بن زايد» عبر لجنة تحكيم من جامعة نيويورك أبوظبي وجامعة نيويورك إضافة إلى نخبة من قادة المجتمع المحلي.

وسيختار طلاب المنحة للعام الدراسي 2018 - 2019 إتمام أحد الفصلين الدراسيين الخاصين، الأول بعنوان «تحديات في الاقتصاد السياسي الجديد» بإشراف مايكل كوربن السفير الأميركي السابق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والآخر حول السياسة الخارجية الأميركية تحت إشراف الكاتب والصحافي الشهير جيمس تروب.

وأكدت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، المستشار الرئيسي للبرنامج، أن برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية يحتفي بالطلاب الإماراتيين الواعدين ويزودهم بفرص استثنائية لتنمية مهاراتهم التعليمية والقيادية، مشيرة إلى أن فرصة الفوز بهذه المنحة مدعاة للفخر والاعتزاز بالإنجازات التي حققها الطلاب.