بلدية دبي تطلق خدمة ذكية لاعتماد أطعمة المدارس

المصدر: دبي- البيان

أطلقت بلدية دبي خدمة ذكية جديدة للمدارس تهدف إلى ضمان توريد وتوفير أغذية صحية ومغذية في المقاصف المدرسية، وهي من الخدمات ذات المميزات الفريدة على مستوى العالم.

وتتميز هذه الخدمة بتمكين شركات التموين والتوريد من إعداد قوائم الأطعمة التي تتوافق مع المتطلبات والاشتراطات التي وضعتها البلدية ومنحها الموافقات إلكترونياً، وتم إضافة هذه الخدمة حديثاً على المنصة الإلكترونية «فود وتش» والتي تم إطلاقها في أوائل العام الجاري.

مزايا

وتقدم منصة «فود وتش» الرقمية ببلدية دبي مزايا متفردة في مجال سلامة الغذاء والتغذية، والتي تساهم في جعل دبي أكثر المدن صحة وسعادة واستدامة في العالم، حيث طورت البلدية نظام «فود وتش» بهدف تسهيل تبادل المعلومات بين السلطات الرقابية، المؤسسات المعنية، مقدمي الخدمات والمستهلكين.

ومن خلال استخدام تقنيات الرقابة الرقمية وتحليل البيانات والتطبيقات المبتكرة، حيث تتيح منصة الفود وتش إمكانية لتتبع الأغذية من خلال التأكد من المكونات والمعلومات التغذوية لكل منتج.

وتقوم منصة «فود وتش» بإدارة البيانات الرقمية المتعلقة بمعلومات الأصناف الغذائية المختلفة واستخدام أحدث الأدوات التحليلية الإلكترونية لهذه البيانات لاتخاذ القرارات السليمة بخصوص تصريح الأغذية أو منعها، كما تتميز هذه المنصة الرقمية .

- والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة بتوفير فرصة لشركات التوريد التي تقوم بتوريد الأغذية إلى المدارس للتعرف على الأغذية المطابقة للاشتراطات الغذائية، وتعديل الوجبات بما يتناسب مع المتطلبات الغذائية لمختلف الفئات العمرية للأطفال.

وقال خالد العوضي، المدير التنفيذي لقطاع البيئة والصحة والسلامة: تسهم الخدمة الجديدة في تمكين إدارات المقاصف والمؤسسات الغذائية الموردة للمدارس، ووضع الخطة الغذائية الأسبوعية للوجبات التي يتم توفيرها في المدارس ومشاركتها مع أولياء الأمور، كما يُعد النظام بمثابة منصة تفاعلية.

حيث يتيح للموردين إمكانية معرفة أنواع الأطعمة المسموح بتقديمها، وكذلك الأنواع المحظورة منها، مما يمكنهم من تعديل الوجبات المقدمة في المدارس وفقاً لمعلومات مدروسة.

وذلك سيسهم في تقليل عدد زيارات المراجعين من المؤسسات الغذائية للاستفسار عن المتطلبات في بلدية دبي.