جامعة الإمارات و«تخطيط أبوظبي» تناقشان سبل الحفاظ على مياه الأمطار

المصدر: العين ـ داوود محمد

ناقش خبراء وأكاديميون من جامعة الإمارات ودائرة التخطيط العمراني والبلديات لإمارة أبوظبي سبل خفض مناسيب المياه في عدد من مناطق تجمعات المياه وإمكانية استخدام آبار الحقن في الخزانات الجوفية العميقة، كبديل مبتكر للحد من تبخر وتصريف مياه الأمطار بالشكل المناسب والاستفادة من مخزون المياه الجوفية بشكل أمثل وبأقل جهد وكلفة.

وأكد الدكتور محسن شريف، مدير المركز الوطني للمياه في جامعة الإمارات خلال اجتماع تنسيقي بالمركز مع ممثلي الدائرة وبالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي، أهمية تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم بين الجانبين لتوحيد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستدامة في موارد المياه الطبيعية وإداراتها وتطويرها بأحدث الطرق العلمية المبتكرة، وذلك بحضور عدد من الخبراء والباحثين وممثلي بلدية إمارة أبوظبي.

طرق حديثة

وأوضح خلال الاجتماع سبل استخدام الطرق الحديثة للحفاظ على مياه الأمطار، وذلك من خلال عرض توضيحي شامل عن سبل استخدام نظم الصرف الصحي لمياه الأمطار في أبوظبي، واستعرض كيفية العمل على خفض مناسيب المياه الجوفية في عدد من مناطق تجمعات المياه.

وكذلك إمكانية تطوير عدد من الطرق الابتكارية منأجل توفير الإمكانات والتطبيقات العلمية والعملية من خلال العمل على استخدام آبار الحقن في خزانات المياه الجوفية العميقة وأحواض التبخير، وذلك كبديل مبتكر وفعّال وهو من الطرق الحديثة والأقل كلفة من الطرق التقليدية لصرف مياه الأمطار التي تهدف للحيلولة دون خفض نسبة مناسيب المياه الجوفية.