ورشة ابتكارية في «خليفة التربوية»

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أول من أمس ورشة العمل الثانية في البرنامج التعريفي والتطبيقي لدورتها الثانية عشرة 2019/‏2018 بجامعة خليفة في أبوظبي، وتناولت الورشة مجالي المشاريع والبرامج التعليمية المبتكرة والتعليم العالي والفئات التي تندرج تحت هذين المجالين والمعايير والشروط الواجب توافرها في الأعمال المرشحة لهما خلال الدورة الحالية.

وحضرت الورشة أمل العفيفي الأمين العام للجائزة وتحدث فيها الدكتور محمد بني ياس مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم حول مجال التعليم العالي على مستوى الدولة والوطن العربي، والذي يعد أحد المجالات المتميزة التي تطرحها الجائزة ترجمة لرسالتها في نشر التميز بمختلف قطاعات التعليم العالي.

وأشار إلى أهمية هذا المجال الذي يتضمن عدداً من الفئات هي فئة الأستاذ الجامعي المتميز في التدريس وفئة الأستاذ الجامعي المتميز في البحث العلمي وذلك على مستوى الدولة والوطن العربي، مؤكداً أن قطاع التعليم العالي داخل الدولة وخارجها يزخر بكفاءات بحثية وأكاديمية متميزة في مختلف التخصصات والبرامج التعليمية والبحثية .

وهو ما يجعل من هذا المجال أحد الركائز القوية.وتطرق إلى المعايير الواجب توافرها والالتزام بها من قبل المرشحين لهذا المجال، والتي تتمثل في البحث العلمي والتدريس وخدمة الجامعة والمجتمع والتعليم والبيئة المستدامة.وتحدث الدكتور محمود القطيري مساعد العميد للدراسات العليا بكلية الهندسة في جامعة خليفة حول مجـال المشاريــع والبرامج التعليمية المبتكرة في قطاعي التعليم العام والعالي على مستوى الدولة والوطن العربي.