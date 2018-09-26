جامعة رأس الخيمة للطب تحتفل بتخريج 304 من طلبتها غداً

المصدر: رأس الخيمة - وام

تحتفل جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية بتخريج الفوج الأول من الدفعة الثامنة غداً وذلك على خشبة مسرح الجامعة، تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وقال الدكتور ياسر النعيمي نائب رئيس مجلس أمناء الجامعة - خلال مؤتمر صحافي عقد أمس إن الجامعة تحتفل بتخريج 304 طلاب وطالبات من مختلف كليات الجامعة وتشمل كوكبة الخريجين 86 طالباً حاصلاً على بكالوريوس الطب العام والجراحة و65 طالباً حاصلاً على بكالوريوس طب الأسنان و36 طالباً حاصلاً على بكالوريوس الصيدلة و5 طلاب ماجستير الصيدلة السريرية و20 طالباً حاصلاً على بكالوريوس علوم التمريض و76 من برنامج التجسير للمرضين المسجلين الحاصلين على دبلوم تمريض و16 طالب ماجستير تمريض.

ولفت النعيمي إلى أن حفل تخريج الفوج الثاني للدفعة الثامنة سيقام يوم الخميس 4 أكتوبر المقبل، مشيداً بدعم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة المتواصل لجامعة رأس الخيمة للطب منذ تأسيسها وتوجيهاته الدائمة للارتقاء بأدائها الأكاديمي، مثمناً جهود وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والتعليم العالي لتحفيزهما الطلاب.

من جانبه أشار الدكتور س. جوروماهادفا راو نائب رئيس الجامعة أن الجامعة افتتحت في عام 2006 بعدد متواضع من الطلبة لم يتعد 22 طالباً ونمت بشكل ملحوظ ليصل العدد إلى أكثر من ألف و300 طالب وطالبة من 50 بلداً، ويبلغ الطاقم الأكاديمي 108 أعضاء و138 من الهيئة التدريسية و114 من الطاقم الإداري من 33 جنسية مختلفة ليتناسب مع العدد المتزايد للطلاب، وبلغ عدد الخريجين حتى الآن 1478 خريجاً مع طلبة الدفعة الثامنة.