87 جناحاً بمعرض الأندية الطلابية في جامعة عجمان

المصدر: ■ عجمان ـ عصام الدين عوض

انطلقت أول من أمس بجامعة عجمان فعاليات معرض الأندية الطلابية والذي استمر يومين بمشاركة 87 جناحاً من مختلف الجنسيات من الطلبة الذين يدرسون بالجامعة.

والذي افتتحه الدكتور كريم الصغير مدير الجامعة، وجاء تحت شعار (صداقة مشاركة إبداع).وازدانت أجنحة تلك المعارض بالتصاميم المبتكرة والألوان الجذابة والمجسمات والصور المعبرة التي بلورت المسميات والمجالات المختلفة للأندية، والتي توزعت ما بين الأندية العلمية والثقافية والمواهب والهوايات، كما عكس بعضها ثقافات أجنحة الدول المشاركة، كما أنه يشكل فرصة للطلبة حتى يتعرفوا على الأندية الطلابية وتشجيعهم على المشاركة بها، أو تشكيل أندية جديدة تحمل أفكاراً مبتكرة.وقال الدكتور كريم الصغير إن مثل تلك المعارض تعزز قدرات الطلبة على إظهار ثقافات شعوبهم.