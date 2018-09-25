عمار النعيمي: الأنشطة اللاصفية تنمي الإبداع وتصقل المواهب

المصدر: عجمان - وام

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن الأنشطة اللاصفية، التي تقدم بالمدارس لا تقل أهمية على ما يقدم داخل فصول الدراسة، ما يساعد الطلاب والطالبات على تنمية مهاراتهم الإبداعية والذهنية وصقل مواهبهم من خلال ما يقومون به من تنفيذ بعض المشاريع والإبداعات والأفكار العلمية.

موضحاً سموه أن الأنشطة اللاصفية تسهم في تعزيز وتطوير الأساليب التعليمية الجديدة، من خلال الابتكار والتفكير في مناهج تساعد على تنمية الذاكرة لدى جميع الطلاب وتمكينهم من التحصيل العلمي والوصول إلى مبتغاهم في التربية والتعلم.

جاء ذلك عقب الزيارة التفقدية التي قام بها سموه أمس لمدرسة الزوراء 2 للبنات «الحلقة الثانية» في عجمان، والتي رافقه فيها عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وعلي حسن الحمادي مدير منطقة عجمان التعليمية ويوسف النعيمي مدير عام التشريفات والضيافة وأمينة جاسم راشد مجلاد مديرة المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من كبار المسؤولين.

وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي برعاية القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمسيرة النهوض والرقي بجميع الميادين بالدولة واهتمامها ودعمها ومساندتها لمسيرة العلم والتعليم.