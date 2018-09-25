تمديد فترة التسجيل في نظام رخصة المعلم إلى الخميس

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

مددت وزارة التربية والتعليم فترة تسجيل المعلمين في نظام رخصة المعلم حتى بعد غد استجابة لرغبة المعلمين، ودعت الوزارة المعلمين في التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، الذين لم يتمكنوا من التسجيل في اختبارات الحصول على رخصة المعلم في الفترة الماضية، التي انطلقت إجراءات التسجيل فيها منذ 9 سبتمبر.

وجاء ذلك عبر حسابها على تويتر والحساب الخاص برخصة المعلم.

وحددت الوزارة 29 سبتمبر الجاري لإجراء الاختبار التخصصي الذي عممته الوزارة على إدارات المدارس، في وقت سابق، حيث أكدت أن الحصول على الرخصة يتم من خلال اجتياز اختبارين: أحدهما تخصصي، والآخر مهني، وسيلتحق المعلم ببرنامج تدريبي، وفقاً لما يتمخض عن الاختبارين من نتائج، بهدف تأهيله وتطوير مؤهلاته، للوصول إلى المخرجات المستهدفة.

ولفتت الوزارة إلى أن المعايير المهنية، ضمن رخصة المعلم، تقدم عرضاً مفصلاً للتوقعات المنتظرة من المعلمين والقيادات المدرسية، من أجل بناء نظام تعليمي من الطراز الأول. من جهة أخرى وجهت وزارة التربية والتعليم مديري ومديرات مدارس حكومية بتكليف معلمي مادة التصميم الإبداعي والابتكار لتدريس مادتي الرياضيات والفيزياء، بدءاً من 30 من سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة مؤخراً، على الإدارات المدرسية، للاستفادة من معلمي مادة التصميم الإبداعي والابتكار في سد الشواغر في عدد معلمي مادتي الرياضيات والفيزياء لطلبة المرحلة الثانوية. وأوضح التعميم، أن معلمي مادة التصميم الإبداعي والابتكار المستهدفين سيخضعون لدورة تدريبية تنطلق اليوم وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بهدف تأهيلهم وضمان جاهزيتهم للقيام بمهام معلمي مادتي الرياضيات والفيزياء، وذلك بناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل والطلبة في الميدان التربوي.

وذكرت الوزارة، أن جدول الحصص سيشهد تعديلاً، بحيث لن يشمل مادة التصميم الإبداعي والابتكار، على أن يتم التطرق لمحتوى المادة خلال حصص الأنشطة اللاصفية، مطالبةً إدارات المدارس بتشغيل الحصص التي كانت مخصصة لهذه المادة في تنفيذ الدعم الأكاديمي للطلبة بما يرونه مناسباً لذلك.