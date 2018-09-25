توزيع 950 حقيبة مدرسية على أبناء النزلاء

المصدر: أبوظبي - البيان

وزع صندوق الفرج، بالتعاون مع وزارة الداخلية، 950 حقيبة مع الأدوات والمُستلزمات المدرسية على أبناء نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، بهدف إدخال الفرح والسعادة على قلوبهم، وتخفيف أعباء الحياة عن كاهل عائلاتهم في واحدة من مبادراته خلال «عام زايد».

وقال صقر ناصر لخريباني النعيمي، المدير التنفيذي للصندوق: «يشكل عام زايد الخير شعلة أمل في حياة كل مواطن ومقيم داخل دولة الإمارات، وترجمة لسياسة القيادة الرشيدة في العمل الإنساني الخيري، ويُسعدنا أن نتمكن في هذا العام من تحقيق إنجازات مهمّة وغالية على صعيد مساعدة النزلاء وعائلاتهم».

وأضاف، «لابد لنا في هذا الإطار من أن نُثمّن هذا التعاون الكريم من قبل وزارة الداخلية، والذي يُسهم في تحقيقنا لخطواتٍ مهمّة على طريق تنفيذ استراتيجية الصندوق خلال عام زايد الخير في ضمان الحياة الكريمة لأسر النزلاء».

وتابع النعيمي، «يُسعدنا أن نتمكن، وبدعم من شركائنا الاستراتيجيين وفاعلي الخير في دولة الإمارات، من زرع البسمة على شفاه أبناء النزلاء، ونشر السعادة في منازلهم. وأن يُمثّل صندوق الفرج على الدوام شمعة الأمل لنزلاء المؤسسات العقابية وأسرهم».