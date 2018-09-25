جامعة الشارقة تعزز طرق التعامل مع صعوبات التعلم

المصدر: الشارقة- البيان

نظم معهد القيادة الأكاديمية في التعليم العالي بجامعة الشارقة ورشة عمل لأعضاء الهيئة التدريسية تحت عنوان «التوجيه الاستراتيجي والخدمات لطلبة الجامعة الذين يعانون صعوبات في التعلم» بالتعاون مع مركز الشارقة لصعوبات التعلم. وقدم الورشة كل من: الدكتور جورج هاغرتي، رئيس كلية بيكون بولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية، والدكتورة أوكسانا هاغرتي، أستاذة علم النفس التربوي واللغوي وعضو هيئة تدريس في كلية بيكون، وهذه الورشة عبارة عن دورة استقصائية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأكد الدكتور الصديق الشيخ نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية أنه من الصعب تمييز بعض أشكال صعوبات التعلم التي يعاني منها طلبة البكالوريوس، حيث يتم إدراجهم تحت مسمى «الإعاقة الخفية».