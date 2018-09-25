جامعة الإمارات تنظم «مختبر الجدران المتساقطة»

المصدر: العين - داوود محمد

انطلقت أمس المسابقة الدولية «مختبر الجدران المتساقطة»، والتي تحتضنها دولة الإمارات لأول مرة بحضور ومشاركة عدد من الباحثين والطلبة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

والتي نظمت فعالياتها في منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار.

وأكد الدكتور غالب الحضرمي البريكي، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، أهمية تنظيم هذه المسابقة والتي تأتي في إطار تعزيز الابتكارات العلمية والتجارية وتبادل الرؤى والأفكار بين كبار الباحثين والمهنيين في مختلف التخصصات.

وذكر نائب مدير الجامعة أن منتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار ينظم هذه المسابقة لأول مرة بدعم من مؤسسة الجدران المتساقطة وشركة باير وسارتريوس بهدف تشجع طلبة البكالوريوس والماجستير وما بعد الدكتوراه والمهنيين الشباب ورجال الأعمال والأساتذة على تقديم المشاريع البحثية والمبادرات والأفكار والنماذج التجارية الرائدة في جميع التخصصات.

ومن جانبه أشار الدكتور شوقي خرباش، المدير التنفيذي لمنتزه جامعة الإمارات للعلوم والابتكار، إلى أنه تم اختيار 20 مشاركاً من أصل 43 لتقديم أفكارهم ومبادراتهم الابتكارية وتم تخصيص ثلاث دقائق لكل مشارك لعرض فكرته، وسيمنح الفائزون فرصة الترشح إلى نهائيات المسابقة التي ستعقد في الثامن من نوفمبر هذا العام في برلين بألمانيا.

بالإضافة إلى تغطية تكاليف حضور مؤتمر الجدران المتساقطة، الذي سيقوم خلاله مئة مرشح من مختلف دول العالم بعرض أعمالهم البحثية أو مبادراتهم الابتكارية أو نماذج أعمالهم أمام لجنة تحكيم من المختصين بالمجالات الأكاديمية والبحثية والتجارية.