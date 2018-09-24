عجمان تطلق أول منهج رقمي على مستوى الدولة

المصدر: عجمان - البيان

وقعت حكومة عجمان الرقمية اتفاقية تعاون مع مؤسسة «أجيال لإدارة المواهب»، الذراع التعليمية لشركة «دارك ماتر»، وأكاديمية عجمان، بهدف إطلاق منهج «أبطال عجمان الرقميون»، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، الذي يهدف إلى تعليم النشء فنون الهندسة والبرمجة ومهارات تقنية المعلومات.

وشهد توقيع الاتفاقية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، فيما وقعها كل من عهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، وسعيد باسويدان المدير التنفيذي لمؤسسة «أجيال لإدارة المواهب»، وفياز أحمد مدير أكاديمية عجمان.

‏وصرَّحت عهود شهيل ب‏‏أن إطلاق المنهج يعد أولوية من أولويات الحكومة الرقمية، تعنى بتأهيل الموارد البشرية من أجيال المستقبل في مجال التقنيات الحديثة، كما سيسهم في تعزيز سمعة ومكانة الإمارة على المستويين المحلي والعالمي، والدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتحفيز وإلهام المجتمع المحلي، مؤكدةً ثقة الحكومة الرقمية بأكاديمية عجمان التي كانت ولازالت أرضاً خصبةً للإبداع وأيقونةً حاضنةً للمواهب، إلى جانب إيمانها بكفاءات مؤسسة «أجيال»، الذراع التعليمية لشركة «دارك ماتر»، وقدرتهما على وضع أسس النجاح وأسرار التميز لهذا المنهج.

من جانبه قال سعيد باسويدان: «تعتبر (أجيال) ركيزة أساسية ضمن التزام (دارك ماتر) بالمساهمة في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال تنمية رأس المال البشري على مستوى المنطقة. ومن خلال تعاوننا مع مدرسة أكاديمية عجمان وحكومة عجمان الرقمية، نعتزم توظيف برنامجنا الحالي للتعليم الرقمي Digital E1 الذي نسعى من خلاله لتنمية مهارات المواهب المحلية وتشجيع الإقبال على دراسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في دولة الإمارات».

وذكر أن الشراكة تركز على الروبوتات والإلكترونيات والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي ستلعب دوراً رئيسياً في دعم تحقيق رؤية الإمارات 2021 والمتمثلة في تطوير اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة".

من جانبه افاد فياز أحمد مدير اكاديمية عجمان أن توقيع الاتفاقية يأتي ليترجم رؤية أكاديمية عجمان في تدريس مناهج مميزة واستثنائية تحمل في ثناياها الفائدة للطلبة في المجالات الرقمية، وتواكب في طريقة تدريسها ما وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات من تطور، مثمناً ثقة حكومة عجمان الرقمية في اختيارها ومؤكداً أن المدرسة ستبذل كل ما بوسعها لإنجاح هذه التجربة، وأي تجربة أخرى يمكن أن تسهم في بناء النشء وتطوير الإمارة في المستقبل.

وأوضحت مديرة المشروع بدور علي الشامسي أن المنهج سيتم تدريسه للطلبة الراغبين والموهوبين في الصف السادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، وذلك لمدة 3 فصول دراسية، كاشفة أنه يتضمن 4 مساقات، هي: الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، علم الإلكترونيات، والطاقة المتجددة.

تغذية

أكدت بدور علي الشامسي أن المشروع سيساعد الطلبة المتميزين في تغذية مواهبهم وصقل مهاراتهم، إلى جانب خلق بيئة محفزة تكشف اللثام عن الطاقات الكامنة التي ستكون عماد مستقبل عجمان الرقمي.