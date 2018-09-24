طلبة نادي الإمارات العلمي يعرضون مشاريعهم الصيفية

المصدر: دبي ـ البيان

افتتح نادي الإمارات العلمي معرض المشروعات العلمية لمنتسبي الدورة الصيفية من طلبة النادي التي تضم باقة من المشروعات والأفكار العملية المتميزة.

حضر الافتتاح بلال ربيع البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، والمهندسة مريم الفلاسي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات العلمي وجمال الشريف المدير المالي للنادي، وعيسى السويدي الأمين العام للنادي.

وحرص البدور على تشجيع الطلاب والمشرفين على الارتقاء بمهاراتهم وإمكاناتهم لمواكبة العصر عبر تمكينهم بمختلف الوسائل العلمية والتكنولوجية والتدريبية من خلال توفير البيئة المثالية والحاضنة التي ترعى الشباب، حيث تسهم برامج النادي ودوراته المنتظمة بشكل فعال، وتقدم بشكل مبسّط يتناسب مع طبيعة الفئات العمرية المنتسبة للنادي.