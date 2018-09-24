«مساندة» تنجز 3 مدارس جديدة بـ 407 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، عن تسليمها 3 مدارس جديدة، إلى دائرة التعليم والمعرفة، هي مدرسة مدينة شخبوط المصممة للحلقتين الثانية والثالثة، ضمن برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل - المرحلة السادسة - المجموعة الأولي، ومدرسة دلما، التي تأتي ضمن برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل ـ المرحلة السادسة ـ المجموعة الرابعة عشر، ومدرسة الريانة ضمن برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل - المرحلة السادسة - المجموعة الثالثة عشر، وذلك بكلفة إجمالية تقدر بـ 407 ملايين درهم، مشيرة إلى أن المدارس الثلاثة تحوي 187 فصلاً دراسياً، وتستوعب 4985 طالباً وطالبة.

وقال المهندس علي الحاج عبد الله المحيربي المدير التنفيذي لقطاع إدارة مشاريع المباني في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، إن تنفيذ هذه المشاريع، يأتي في إطار حرص الشركة على تجسيد رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحو تنفيذ المشاريع التي تسهم في توفير البيئة المحفزة للطلاب، لإطلاق طاقاتهم وقدراتهم، والتركيز على الاستثمار في أجيال المستقبل، كونهم العنصر الأهم لمواصلة التطور والتقدم.

وأشار إلى أن إنجاز الـ 3 مدارس، تم وفق الجدول المخطط، وذلك انطلاقاً من حرص «مساندة» على المساهمة في تحقيق أهداف خطة أبوظبي، نحو تعزيز وتطوير قدرات الأجيال القادمة، وتحفيزهم على تبني رؤى مستقبلية، تعينهم على استبصار تحديات المستقبل على المستويين الفردي والمجتمعي، لافتاً إلى أن تنفيذ المدارس الثلاثة يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية للتصاميم المعمارية.

مدرسة شخبوط

من جانبه، أوضح المهندس صالح آل علي مدير إدارة محفظة التعليم في شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بالإنابة، أن مشروع مدرسة مدينة شخبوط، الذي جرى تنفيذه على مساحة قدرها 50 ألف متر مربع، بتكلفة تقدر بـ 132.6 مليون درهم، جاري تسليم المرحلة الأولى منه، مؤكداً أن المدرسة جاهزة لاستقبال الطلاب للعام الدراسي 2018/‏‏2019، وذلك على أن يتم تسليم المرحلة الثانية في الربع الرابع من العام الجاري.

مدرسة دلما

وتطرّق آل علي إلى أن مشروع مدرسة دلما، الذي يأتي ضمن برنامج أبوظبي لمدارس المستقبل ـ المرحلة السادسة ـ المجموعة الرابعة عشر، تم إنجازه على مساحة بناء قدرها 9,800 متر مربع، ضمن مساحة إجمالية قدرها 40,000 متر مربع، بتكلفة قدرها 110.9 ملايين درهم، مشيراً إلى أن المدرسة تم تسليمها بالكامل إلى وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة.

مدرسة الريانة

وفي ما يخص مدرسة الريانة، أشار المهندس صالح الحمادي مهندس مشاريع أول في قطاع التعليم بإدارة إنشاءات المباني في شركة "مساندة"، مدير مشروع مدرسة الريانة، إلى أن المشروع عبارة عن تصميم وإنشاء مدرسة بمساحة إجمالية، تبلغ 63.7 ألف متر مربع، وذلك بتكلفة تقدر بـ 163.4 مليون درهم، حيث تتسع لـ 2225 طالباً وطالبة بالحلقة الأولى.

رؤية استراتيجية

من جانبها، ثمّنت لبنى الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية في وزارة التربية والتعليم، جهود شركة «مساندة» في مشاريع قطاع التعليم، والتي تجسد اهتمام القيادة الرشيدة للدولة، ورؤيتها الاستراتيجية نحو خلق بيئة تعليمية مناسبة، من خلال تصميم وتنفيذ مدارس تعد من أفضل الممارسات على مستوى العالم، من حيث تصميم الصفوف المدرسية والقاعات الرياضية ومتعددة الاستخدام، والمكتبات والملاعب وغيرها، مع توفير أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة، التي تلبي احتياجات أجيال المستقبل، وتهيئ لهم البيئة المناسبة والجاذبة للتعليم.