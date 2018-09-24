انطلاق دبلوم صعوبات التعلم في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - وام

انطلق الدبلوم المهني لصعوبات التعلم، الذي ينظمه مركز الشارقة لصعوبات التعلم، بالتعاون مع جامعة الشارقة، منتصف الشهر الجاري، ويستمر حتى 8 نوفمبر المقبل، في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، خلال تلك المدة، وذلك بمركز التعليم المستمر بالجامعة.

ويهدف البرنامج إلى إعداد معلمين واختصاصيين قادرين على تقييم الاحتياجات التربوية والمعرفية والسلوكية للطلاب من ذوي صعوبات التعلم، وإعداد وتنفيذ ومراجعة البرامج التربوية الفردية الخاصة، وتدريس التلاميذ بشكل فردي، وفق برامجهم التربوية الفردية.

وذكرت هنادي السويدي مدير مركز الشارقة لصعوبات التعلم، أن بهذا التعاون مع مركز التدريب المستمر بجامعة الشارقة، يسعى إلى أن يكون المتقدم قادراً على إجراء التعديلات على مناهج التعليم العام، لتلائم احتياجات وقدرات التلاميذ الذين لديهم صعوبات تعلم، ومعرفة الاستراتيجيات الفاعلة في التدريس لهؤلاء الطلاب، بالإضافة إلى تعلُّم استراتيجيات التدريس التشاركي والتعلم الفاعلة، وإعداد برامج التدخل التربوي.

ويتعلم المتقدم من خلال الدبلوم المهني، كيفية إعداد وتطبيق الاختبارات المبنية على المنهج، ومراقبة تقدم التلاميذ أثناء الخدمة، واستراتيجيات التعامل مع الوالدين، ويمتد الدبلوم من الساعة الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً، ويرحب المركز بجميع الاستفسارات، من خلال قنوات الاتصال والتواصل المعتمدة.