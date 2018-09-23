جامعة خليفة تطلق مختبر الذكاء الاصطناعي في الطاقة النظيفة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وبالتعاون مع «علي بابا كلاود»، التابعة لمجموعة «علي بابا» العالمية، إطلاق مختبر الابتكار المشترك للذكاء الاصطناعي في الطاقة النظيفة، في إطار تعزيز التعاون العلمي بين المؤسستين في مجال الطاقة وعلوم الكمبيوتر.

وقد تم الإعلان عن إطلاق المختبر خلال حفل افتتاح مؤتمر الحوسبة 2018 الذي استضافته مجموعة «علي بابا» في الفترة ما بين 19 وحتى 22 سبتمبر في هانغجو الصينية، حيث شهد الحفل حضور كل من جاك ما، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة علي بابا ودانيال زانج الرئيس التنفيذي لمجموعة علي بابا وسايمون هو رئيس شركة علي بابا كلاود ونائب الرئيس الأول لمجموعة علي بابا، بالإضافة إلى كل من الدكتور ستيف غريفيث، النائب الأول لرئيس قسم الأبحاث والتطوير في جامعة خليفة، والدكتور تيخون زانغ، الأستاذ المشارك بجامعة خليفة وأحمد الكتاب، رئيس المكتب التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وأكد الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أن الشراكة مع شركة «علي بابا كلاود» لإطلاق مختبر الابتكار المشترك للذكاء الاصطناعي في الطاقة النظيفة توضح دور جامعة خليفة في المساهمة بالتقدم الشامل في مجال العلوم والتكنولوجيا في الدولة». وقال سايمون رئيس شركة «علي بابا كلاود» الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا: «سيتمكن المختبر من الاستفادة من الخبرات والمساهمات من العلماء متعددي التخصصات والمهندسين المحترفين والطلبة الموهوبين والشركاء الصناعيين والجهات ذات الصلة في القطاعات الحكومية؛ للبحث والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الطاقة والهندسة.