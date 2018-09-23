20 عضواً في المجلس الطلابي للوقاية من المخدرات برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أشاد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بتشكيل المجلس الطلابي للوقاية من المخدرات في نسخته الثانية ضمن العام الدراسي الجديد 2018-2019، الذي أطلق بقرار إداري رقم 24/‏2018 ويضم 20 عضوا من ثلاث جامعات مشاركة للوقاية من المخدرات، هي كلية الطب والعلوم الصحية برأس الخيمة، وجامعة رأس الخيمة الأميركية، وكلية التقنية العليا بشقيها البنين والبنات، بمشاركة معلمين وطلبة مرحلة الثانوية العامة من إمارة رأس الخيمة، وحضور 230 مشاركاً.

وتمنى قائد عام شرطة رأس الخيمة التوفيق للمجلس في دورته الثانية وأن تكون هناك عدد من المبادرات التوعوية التي تخدم أبنائنا الطلبة والمجتمع.

من جانبه أوضح العميد عدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة، أن المجلس الطلابي في نسخته الثانية يضم 20 عضواً من الجامعات، و 10 أعضاء من أولياء الأمور، و 8 أعضاء من الهيئات الإدارية والتدريسية بالمدارس، كما يطمح المجلس الطلابي إلى زيادة أعداد الأعضاء والمشاركين من الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين إلى أكبر عدد ممكن، مضيفاً بأنه قد تم خلال افتتاح المجلس الطلابي للوقاية من المخدرات، إطلاق برنامج ( سهم ) لضباط السلامة في المدارس، بهدف تدريب ضباط السلامة للتعامل مع حالات البلاغات حول وجود متعاطي أو مروّج ضمن نطاق المدرسة، كما اشتمل افتتاح المجلس تقديم محاضرتين توعويتين.

وأشاد الزعابي بجهود المجلس الطلابي للوقاية من المخدرات والذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة، إيماناً من شرطة رأس الخيمة، بأهمية إشراك المجتمع عموماً وفئة الطلاب تحديداً في تعزيز الأمن والأمان للوقاية من المخدرات. من جانبه قدم المقدم سلطان خالد القاسمي رئيس المجلس الطلابي للوقاية من المخدرات، محاضرة تعريفية حول رؤية ورسالة وأهداف المجلس الطلابي في نسخته الثانية للعام الدراسي الجديد 2018 ــ 2019. وفي الختام، كرّم العميد عدنان الزعابي، الجامعات المشاركة في المجلس الطلابي للوقاية من المخدرات، والطلبة أعضاء المجلس الطلابي في نسخته الأولى المشاركين خلال العام الدراسي المنصرم.