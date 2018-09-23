راشد بن حميد: «المبرمج الإماراتي» تؤهّل جيلاً يواكب الثورة العلمية

المصدر: عجمان: أسامة أحمد

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في عجمان، أهمية استمرار تنفيذ مبادرة «المبرمج الإماراتي»، وذلك بالتعاون مع صندوق الوطن، ومركز شباب عجمان، وكلية عجمان الجامعية، من أجل إعداد جيل من المبرمجين المواطنين والمواطنات، لتحقيق رؤية الدولة في شتي المجالات العلمية، ولمواكبة الثورة العلمية في مجال تقنية المعلومات، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم برامج متطورة لعدد 63 متميزاً من الخريجين، بهدف تنمية مهاراتهم في مجال البرمجة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية، عقب حفل تكريم الدفعة الثانية، والذي شهد تخريج 201 طالب وطالبة من المشاركين في برنامج المبرمج الإماراتي، بقاعة الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان.

برامج متطورة

وكشف عن تخصيص ثلاث دورات تدريبية جديدة خلال العام الجاري، والتي تندرج ضمن برنامج المبرمج الإماراتي في عجمان، حيث سيتم زيادة أعداد المشاركين من الطلبة المواطنين إلى 400 طالب وطالبة للفئات العمرية من 10إلى 14 عاماً، مشيراً إلى أن عدد المشاركين يتزايد، كما سيتم العمل على تنفيذ دورات متواصلة ومتقدمة، بحسب الأعمار المشاركة، من خلال توفير برامج تطويرية تلبي تطلعاتهم المستقبلية.

وقال: إننا بدأنا برنامجنا هذا في المرحلة الأولى بعدد 65 طالباً، واليوم نجد تزايداً في أعداد المشاركين، ما يدل على وعي وتفاعل الطلبة وأولياء أمورهم، والذين هم يُعتبَرون جزءاً متكاملاً من قصة النجاح، لبناء أجيال متعلمة ومثقفة ومبدعة في مجال التكنولوجيا، لخدمة الوطن العزيز على قلوبنا جميعاً، إمارات الخير والعطاء.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن الدورات التي خصصت للطلبة المشاركين، ستسهم في المستقبل القريب، بالعمل على بناء جيل قادر على الاندماج بسوق العمل، وتقديم الإضافة المطلوبة في شتى المجالات، وبمختلف القطاعات، بما يخدم المصلحة الوطنية، وأشاد بجهود وحرص أولياء أمور الطلبة المشاركين في فعاليات دورات المبرمج الإماراتي.

خدمة الوطن

ومن جانبه، أكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، العمل خلال المرحلة المقبلة على بناء جيل متكامل من المبرمجين الوطنين من أبناء الدولة بنسبة 100 %، خلال الأعوام القليلة القادمة، من خلال استقطابهم ضمن برامج متخصصة شاملة ومواكبة للتطور التكنولوجي الحديث، لافتاً إلى حرص مجلس الإدارة صندوق الوطن، تجسيد رؤى وتطلعات القيادة الوطنية ببناء أجيال إماراتية متميزة، وذات كفاءة علمية قادرة على الابتكار والإبداع والتميز، لخدمة وطنها الإمارات، ومواصلة مسيرة الازدهار والخير والعطاء.

وكشف رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، عن إطلاق مبادرة جديدة خلال العام الجاري، وذلك بإجراء اختبارات الذكاء للطلبة والطالبات على مستوى الدولة، ويتجاوز عددهم 300 طالب وطالبة، وذلك لاختيار نخبة من العباقرة، من أجل اهتمام الدولة بهم وإعدادهم للمستقبل، ورسم خارطة طريق لهم، والاستفادة من إمكاناتهم الذهنية.

وأشاد بمساهمة رجال الأعمال في دعم صندوق الوطن، الذي يعمل جاهداً في سبيل تحقيق وترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تنمية الموارد البشرية المواطنة، والتخطيط للمستقبل الزاهر للوطن، وفق المناهج العلمية ومواكبة ثورة المعلومات، باعتبار العنصر البشري هو الركيزة الأساسية للتنمية.

مشاركة

الاحتفال باليوم الوطني السعودي، كان حاضراً ضمن حفل تخريج الدفعة الثانية، حيث تم رفع الأعلام الإماراتية والسعودية، وزينت القاعات بألوان الأعلام، وأطلقت البالونات وسط الأغاني الوطنية.