انتهاء الأعمال الإنشائية في مباني الجامعة القاسمية قريباً

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

أكد الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية في الشارقة قبول 250 طالبا مستجدا للعام الدراسي الجديد، بإجمالي 1088 طالبا وطالبة، وأن اجمالي عدد الطلبة الملتحقين في الجامعة من الدول التي تعاني حالة من عدم الاستقرار بلغ 91 طالباً وطالبة، وذلك عملا بتوجيهات القيادة الرشيدة في استيعاب الطلبة من الدول التي تعاني من أزمات.

وقال إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة قد وجه بإنشاء مطاعم تخدم كليات البنين وكليات البنات في الجامعة القاسمية، مثمنا الرعاية الكريمة من سموه، والتي أسهمت بفضل الله في تطور ورقي الجامعة وتقديم الخدمات العلمية والبحثية وتمكينها من أداء رسالتها التي أنشئت لأجلها، معلنا قرب انتهاء الأعمال الإنشائية في المباني السكنية الجديدة إضافة إلى افتتاح مباني 4 كليات بواقع كليتين للطالبات وكليتين للطلاب.

ووجه تحية إلى جميع الطلبة متمنيا لهم عاما دراسيا مثمراً، مطالبا إياهم بحمل رسالة الجامعة العلمية والدينية، وأن يكونوا جميعهم شواهد على عمق رسالة الجامعة التي أسسها صاحب السمو حاكم الشارقة، لتخريج سفراء قادرين على نقل ما تعلموه في الجامعة من تعاليم الدين الإسلامي والمعارف إلى شتى بقاع العالم.

وذكر أن المتقدمين للالتحاق بالجامعة تجاوز عددهم 2500 متقدم منهم قرابة 470 متقدما من داخل الدولة، وأن اختيار الطلبة جاء وفقا لاشتراطات القبول المعتمدة لديها والمتضمنة الأحدث تخرجاً، والأعلى مجموعاً، والأصغر سنا وحفظاً للقرآن، والمتميزين في المهارات اللاصفية ومن ثم عمل اختبارات ومقابلات شخصية لضمان استقطاب المتفوقين والمجتهدين علمياً.