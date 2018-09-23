جامعة الشارقة تفتتح مركزاً لتعليم اللغة العربية في «شيان» الصينية

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت جامعة الشارقة مركز اللغة العربية بمقر كلية الدراسات الشرقية في جامعة شيان بمقاطعة شان شي الصينية الأول من نوعه في الصين.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، إنه وبموجب اتفاقية تم توقيعها مع جامعة شيان الدولية فإن لدى جامعة الشارقة مناهج وخبراء للتدريس المهني للغة العربية لغير الناطقين بها سيعملون ضمن خطط علمية وعملية مدروسة لدعم مشروع إنشاء قسم اللغة العربية في جامعة شيان الدولية، وهو الأول من نوعه في الصين تحت إشراف جامعة الشارقة، وسيمارس هذا العمل في الوقت نفسه لمن يرغب في دراسة اللغة العربية في جامعة الشارقة من خلال مركزها للتعليم المستمر والتطوير المهني، وسنعمل على أن يكون دورنا في هذا المركز تاماً متكاملاً ضمن معايير الجودة والواجب الأخلاقي والشرعي، الذي تقتضيه تعاليم ديننا الإسلامي وهويتنا القومية العربية.

وكان النعيمي نقل في بداية كلمته تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، إلى رئيس وأعضاء جامعة شيان الدولية الصينية.. وقال إننا نشعر بهذا القدر من الفخر بافتتاح هذا المركز بهذه الجامعة الدولية لتعليم اللغة العربية، لغة القرآن الكريم.

من جانبه، ألقى مدير جامعة شيان كلمة عبّر فيها عن شكره وامتنانه لجامعة الشارقة على ما بذلته وتبذله من جهود وتعاون في ترسيخ وانطلاق مثل هذا المشروع، الذي يهدف إلى نشر اللغة العربية وتمكين الطلبة الصينيين منها.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه على مستوى الصين في دعم طريق الحرير، وحث الدفعة الأولى من طلبة المركز على أن يكونوا سفراء الصين إلى الدول العربية والإسلامية.