مستشفى الجامعة يعزز التعاون الأكاديمي مع كلية الطب في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف مستشفى الجامعة بالشارقة وبالتعاون مع كُلّية الطب في جامعة الشارقة أول جولة إكلينيكية مشتركة في مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي بين المستشفى والكُلية وذلك استلهاماً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز المسيرة التعليمية لجيل الشباب.

حضر إطلاق الجولة الدكتور علي عبيد آل علي المدير التنفيذي وعضو مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة والبروفيسور محمد صالح الحجاج رئيس قسم العلوم الصحية في كلية الطب بجامعة الشارقة واستشاري أول وأستاذ للطب والأمراض الرئوية، والدكتور محمد سيف رئيس قسم الطب الباطني واستشاري أول أمراض القلب في المستشفى، وعدد من الأطباء وأكثر من 150 طالباً وطالبة.

وقال الدكتور علي عبيد آل علي «انسجاماً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة يلتزم مستشفى الجامعة بالشارقة بتقديم رعاية صحية عالمية للمرضى ونأمل من وراء إطلاق هذه المبادرة إلى فتح آفاق جديدة لطلبة الطب تُعزز من مهاراتهم ومعرفتهم الطبية عبر برامج تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية».. مشيرا إلى أن هذا الملتقى سيقدم لهم فرصة للتفاعل مع خبرة المختصين بطريقة شخصية.

من جانبه أكد الدكتور قتيبة حميد نائب مدير الجامعة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب أن التعليم الطبي الشامل يمثل الأساس للنجاح في مهنة الطب.

وتسعى كُلّية الطب في جامعة الشارقة إلى تعزيز مكانتها على الصعيدين المحلي والعالمي من خلال تبني التميّز في تقديم التعليم الطبي المتكامل للمراحل الجامعية والدراسات العليا والتعليم المستمر.

وتمثل الهدف الرئيسي من الفعالية التي ستُقام بصفة شهرية بدءاً من الشهر المقبل في تسهيل تبادل المعرفة والخبرة في تقديم خلاصة المعارف وتعزيز التفاعل والتعاون بين طلبة الكُلية وأطباء مستشفى الجامعة بالشارقة.