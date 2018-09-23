حافلة «بادر» توعّي المدارس ومراكز التسوّق في أبوظبي بمخاطر المخدرات

المصدر: أبوظبي - البيان

خصصت شرطة أبوظبي حافلة «بادر» للقيام بجولات على المؤسسات التعليمية والمجالس المجتمعية والحلقات الشبابية، ومراكز التسوّق؛ للتوعية بمخاطر المخدرات ضمن جهود التصدي لهذه الآفة باستخدام الوسائل التقنية والمبتكرة لزيادة الوعي.

وأفاد العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، بأن عدد المحاضرات التي تم تنظيمها داخل «بادر» 150 محاضرة، وتوعية 2180 شخصاً، منذ بداية تدشين الحافلة أواخر يونيو عام 2016، أي خلال 27 شهراً.

وأوضح في سياق حملة «حياتي أغلى»، أنه تم توعية 423 شخصاً في النصف الثاني من عام 2016، و974 العام الماضي، من خلال الحافلة، فيما استفاد 783 آخرين من المحاضرات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وذكر أنها مصممة من الداخل بأسلوب هندسي يتلاءم مع قاعات التدريس، ومزوّدة بشاشات عرض، وصور وكتيبات ومطويات توعية، وأدوات وعينات تظهر وسائل التهريب والترويج، وطرق مكافحتها.

ولفت الظاهري إلى أهميتها في مواكبة المستجدات من أجل بيئة خالية من المخدرات تحد من آفة التعاطي والإدمان، بحيث تستوعب 15 فرداً في كل محاضرة تقام في داخلها، فضلاً عن دورها في بث برامج تثقيفية وتوعوية، تتناسب مع مختلف الأعمار والشرائح المجتمعية؛ لتوضيح طرق الوقاية من آفة المخدرات ووسائل تجنبها.