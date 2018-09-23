أمن المطارات تسعد أبناء موظفيها بمبادرة «العودة للمدارس»

المصدر: دبي - البيان

أكد العميد علي بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، حرص الإدارة على ترجمة التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي في تعزيز مؤشر السعادة لديها، وتنفيذ خطط وبرامج القيادة العامة لشرطة دبي، الرامية لإسعاد العملاء الداخليين والخارجيين، وذلك من خلال تنظيم مبادرة «العودة للمدارس»، بالتعاون مع الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وهيئة الصحة بدبي، ومدرسة الخليج الوطنية بدبي، حيث قدم تهانيه لموظفي الإدارة بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم ولأولادهم التوفيق في تحصيلهم العلمي.

كما تم خلال المبادرة توزيع هدايا عينية استهدفت الطلبة من أبناء وبنات الموظفين، والأطفال من أبناء المسافرين، شملت بعض المستلزمات الدراسية لأبنائهم، ومطبوعات صحية توعوية، بمشاركة عدد من طلبة وطالبات مدرسة الخليج، الذين تعرفوا بدورهم عبر هذه الزيارة إلى طبيعة عمل رجال الأمن بمطارات دبي، وشاركوا أيضاً في توزيع تلك الهدايا.

وأكد العميد علي عتيق، أن هذه المبادرة هي إحدى الفعاليات التي نسعى من خلالها للمساهمة في رفع مستوى الولاء المؤسسي للموظفين، وزيادة فرص ارتباطهم بهذه المؤسسة، وتوفير بيئة عمل سعيدة، مما يساهم في تحفيزهم على بذل أقصى الجهود الممكنة لتعزيز سمعة شرطة دبي .