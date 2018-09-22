زيارة تعريفية لطلاب المدرسة الإسلامية بدبي

المصدر: دبي - البيان

زار طلاب التخصص بالمدرسة الإسلامية للتربية والتعليم بدبي شركة لوتاه للوقود الحيوي للوقوف على تجربة الشركة في تدوير زيوت الطهي المستخدمة وتحويلها إلى وقود حيوي صديق للبيئة.

واستمع الطلاب إلى شرح مفصل من أحد المهندسين بالشركة، وضح لهم كيفية إنتاج الوقود الحيوي عن طريق تدوير زيوت الطهي المستخدمة بدءاً من تجميع الزيوت وحتى مرحلة إنتاج الوقود الحيوي.

وقال يوسف سعيد لوتاه الرئيس التنفيذي للشركة: إن تدريب طلاب المدرسة الإسلامية سوف ينتظم بصورة دورية في الشركة طيلة العام لطلاب المرحلة التخصصية وفق برنامج متفق عليه مع المدرسة.

وأشار إلى أن الاستخدام الأمثل للمخلفات يساعد في تأهيل الطلاب ليواكبوا تكنولوجيا العصر التي تتجه نحو إيجاد بيئة خضراء خالية من الملوثات.