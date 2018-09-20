مراكز الأميرة هيا تستقبل 1200 دارسة للعام 2018/ 2019

المصدر: دبي - البيان

استقبلت إدارة مراكز الأميرة هيا بنت الحسين الثقافية الإسلامية التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بفرعيها في المزهر وأم الشيف 1200 دارسة من مختلف المراحل العمرية للعام الدراسي 2018-2019.

وقالت حمدة أحمد المهيري مديرة إدارة المراكز إنه تم استقبال الدارسات بفرعي المراكز بعد الإعداد الأمثل للأماكن والانتهاء من الخطط الدراسية للعام الجديد، وإتمام الجدولة المتكاملة لفعاليات الموسم الدراسي بمقري المراكز لتنطلق عملية التعليم والتزود بالمعرفة على أكمل وجه.

وأضافت المهيري: إن تعليم الأجيال تراثنا وعلومنا والوصول بهم إلى فهم ديننا وتطوير حاضرنا ومستقبلنا في ضوء منجزاتنا وحضارتنا من أهم ما ترقى إليه العملية التربوية في جميع مجالاتها التنموية، معربة عن شكرها لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، عرفاناً بجميل رعايتها لحملة كتاب الله عز وجل وطالبات العلم وحرصها الكبير على نشر المعرفة وتأسيس أجيال تنعم في ظلال القرآن الكريم والسنة المطهرة والثقافة الإسلامية، التي عم نفعها الإنسانية كلها ففاضت بمعارفها وفنونها وعلومها ونتاجاتها لقرون عديدة.

و منت جهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورعايتها للمراكز والدارسات منذ تأسيسها وحرصها على تطويرها وتعزيز دورها في المجتمع، واتساع مساحات نفعها في مجالات الثقافة الإسلامية والتربية وتنشئة الأجيال على حب العلم والوطن وطاعة ولي الأمر والامتثال لما أمر به ديننا الحنيف من أجل تحقيق السعادتين الفردية والجماعية ذات الأثر الحضاري والمعرفي.