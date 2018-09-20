طلاب جامعة الفلاح يشاركون في معرض تكنولوجيات الإعلام بهولندا

المصدر: دبي - البيان

أوفدت جامعة الفلاح ممثلة في كلية الاتصال الجماهيري وفداً من طلابها للمشاركة في فعاليات معرض تكنولوجيات الإعلام والاتصال الدولي «ibc2018» المقامة فعالياته بهولندا، وذلك بهدف ربط الأطر النظرية بالجوانب التطبيقية.

وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالحفيظ بالعربي، أن هذه المشاركة تأتي تنفيذا لتوجهات القيادة الرشيدة في تطوير العملية التعليمية كما أنها تسعى إلى تحقيق المخرجات التعليمية وتحقيق الأهداف الأكاديمية.

فعاليات

وأوضح الدكتور حسن مصطفى، عميد كلية الاتصال الجماهيري انتهاج الجامعة سياسة الربط النظري بالتطبيق الميداني من خلال مثل هذه الفعاليات التي تكسب الطلاب المعرفة الكافية إلى جانب مواكبة المستحدثات التكنولوجية في مجال الإعلام، والتعرف عن كثب عليها من خلال ورش العمل والمؤتمرات المصاحبة للفعالية، إضافة إلى التدريب على كيفية تنظيم المعارض الدولية.

كما صرح د. روبن كبها، مشرف الوفد الطلابي بأن الغاية الأساسية قد تحققت بانخراط الطلاب في التدرب على استخدامات الأجهزة والربط المباشر في نقل الفعاليات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.