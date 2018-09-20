12 مركزاً للنجاح الأكاديمي في «التقنية» ومبادرات لدعم التفوق الطلابي

المصدر: أبوظبي - وام

تعمل كليات التقنية العليا على تعزيز أداء طلابها مع تدشينها 12 مركزاً للنجاح الأكاديمي على مستوى فروعها بالدولة، وذلك ضمن مبادراتها الاستراتيجية لدعم التفوق الطلابي.

وأوضح الدكتور عبد اللطيف الشامسي الرئيس التنفيذي ومدير مجمع كليات التقنية العليا أن تعزيز نجاح الطلبة ودعم تفوقهم الأكاديمي يعد من الأهداف الاستراتيجية للكليات، مشيراً إلى أن «مراكز النجاح الأكاديمي» تمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تم تنفيذها لدعم تحقيق هذا الهدف وتلبية الاحتياجات الأكاديمية للطلبة بما يمكنهم من معايشة تجربة تعليمية ممتعة في الكليات.

وأضاف أن هذه المراكز تقدم الخدمات الأكاديمية والتدريبية للطلبة وتعمل على تحسين أداء الطلبة الذين يحتاجون للدعم الأكاديمي والارتقاء بمهاراتهم وكذلك مساعدة الطلبة الملتحقين بالسنة التأسيسية وتمكينهم من الانتقال السلس من التعليم العام إلى التعليم العالي، وذلك من خلال تسليحهم بالكفاءة والجاهزية الأكاديمية والمهارية للالتحاق ببرامجهم التخصصية وتوفير البيئة التعليمية المحفزة لهم على النجاح.

استقطاب

ولفت إلى أن المراكز تستقطب الطلبة المتميزين، حيث توفر لهم دورات وورش عمل تدريبية تعزز من قدراتهم ومهاراتهم المستقبلية، كما أنها تستعين بهم لتعليم وإرشاد الطلبة الآخرين من خلال برنامج «تدريس الأقران».

وذكر أن تأسيس هذه المراكز جاء بناءً على احتياجات فعلية وملموسة للطلبة من خلال المتابعة المستمرة لأدائهم والتأكد من ضرورة وجود آلية لدعمهم ومساحة تعليمية تعزز فرص تطوير معارفهم ومهاراتهم والاستفادة من خبرات الأساتذة وكذلك الطلبة المتميزين، مثمناً جهود كل العاملين على تفعيل مراكز النجاح الأكاديمي من أعضاء هيئة تدريسية وطلبة.

دعم

من جانبه، أوضح رامي حمدان مدير إدارة المتطلبات الأكاديمية العامة أن مراكز النجاح الأكاديمي استقبلت خلال العام الأكاديمي 2017 - 2018 أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة تم متابعة احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، حيث تطلبت بعض الحالات وضع خطة تطوير أكاديمية والبعض احتاج إلى دعم في مهارات معينة تدعم أدائهم في المشاريع والجوانب التطبيقية، وآخرون استفادوا من صفوف الدراسة في مجموعات لدعم فهمهم للمواد العلمية، موضحاً أن الطلبة الملتحقين بالمراكز يتم متابعتهم خلال فترة الدراسة والتدريب بالمركز، وكذلك بعد الانتهاء منها لقياس مدى التقدم الذي حققه الطالب ومدى حاجته لأي دعم مستقبلي.

مسؤولية

من جهته، قال باولو روسيتي مدير برنامج النجاح الطلابي بكليات التقنية العليا إن الأساتذة في الكليات يقومون بالتدريس في «مراكز النجاح الأكاديمي» بشكل تطوعي كجزء من رسالتهم التعليمية ومسؤوليتهم تجاه طلبتهم بالإضافة إلى تعاون الطلبة المتميزين في التدريس فيما يعرف «بتعليم الأقران».

وأضاف أنه منذ انطلاقة العمل في المراكز قدم 140 من أعضاء هيئات التدريس 2500 ساعة تدريسية للطلبة، كما قدم نحو 150 طالباً متطوعاً نحو 650 ساعة تدريس «تعليم الأقران»، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على وضع برنامج مكافآت لتحفيز القائمين على التدريس في المراكز من معلمين وطلبة.