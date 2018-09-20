بحث التعاون بين جامعتي الشارقة و«شيان» الصينية

المصدر: شان شي - صين - وام

بحث وفد من جامعة الشارقة خلال زيارته لجامعة شيان الواقعة في مقاطعة شان شي الصينية المشاريع المشتركة في مجال المناهج الدراسية والبحوث والتدريس وخاصة مشروع تدريس اللغة العربية المشترك، الذي كان قد وقع الطرفان اتفاقية تعاون بشأنه في سنه 2016.

جاء ذلك خلال استقبال البروفيسور وانج جونجي مدير جامعة شيان للدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، والدكتور عبد الصاحب مهدي علي، القائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والدكتور طارق مرابطين القائم بأعمال مدير مكتب العلاقات الدولية في جامعة الشارقة ومن جامعة شيان نائب المدير وعميد كلية الدراسات الشرقية.

وقد شارك وفد جامعة الشارقة في عدد من أنشطة جامعة شيان فيما تعرف على متحف جامعة شيان الذي يحتوي على صور ومجسمات تشرح تاريخ الجامعة.