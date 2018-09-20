الجامعة القاسمية تبحث استقطاب الطلبة من إندونيسيا

المصدر: الشارقة - وام

بحثت الجامعة القاسمية بالشارقة وسفارة جمهورية إندونيسيا بالدولة، آلية استقطاب الطلبة من إندونيسيا في الجامعة القاسمية.

وقدم الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية بالشارقة، خلال لقائه أمس بمقر الجامعة وفداً من السفارة برئاسة روفيتا دجاماوار الوزيرة المفوضة للشؤون الإعلامية والاجتماعية، عرضاً عن الجامعة والدعم اللامحدود الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة، ومتابعة سموه لكافة مراحل تطور الجامعة ودعمها لتصبح واحدة من الجامعات المعروفة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

ومن جانبها أبدت الوزيرة روفيتا دجاماوار إعجابها بتجربة الجامعة القاسمية الرائدة، مؤكدة استعدادهم للتعاون مع الجامعة القاسمية.