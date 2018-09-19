اعتراف أميركي بـ«صيدلة» جامعة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

منح مجلس اعتماد التعليم الصيدلي (ACPE) بالولايات المتحدة الأميركية برنامج بكالوريوس الصيدلة الذي تطرحه كلية الصيدلة والعلوم الصحية في جامعة عجمان شهادة اعتراف من المجلس، لتكون واحدة من ضمن 11 جامعة من أصل 1945 جامعة خارج الولايات المتحدة الأميركية، تحصل عليه.

جاء ذلك خلال حفل أقيم مؤخراً بحضور البروفسور محمد يوسف بني ياس، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، والدكتور مايك راوز، مساعد المدير التنفيذي للشؤون المهنية ومدير عام الشؤون الدولية في ACPE، بالإضافة إلى عدد من عمداء الكليات وأساتذة كلية الصيدلة.

وقد أكد الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة في كلمة ألقاها خلال الحفل على أن حصول برنامج بكالوريوس الصيدلة على هذه الشهادة يعد اعترافاً عالمياً بجودة التعليم والبحث في جامعة عجمان وكلية الصيدلة والعلوم الصحية، هذه الكلية التي بدأت باستقبال الطلبة في العام 1996 لتكون أول كلية تطرح هذا البرنامج للطلبة والطالبات.

مشيراً إلى أن حصول البرنامج على هذا الاعتراف يضعها ضمن أفضل 11 كلية خارج الولايات المتحدة الأميركية، وفي قائمة أفضل 6 كليات في العالم العربي.

وقال الدكتور كريم إن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم اللامحدود من راعي الجامعة وراعي العلم في الإمارة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء الجامعة.

من جانبه، أشاد الدكتور نجيب عبد الجليل، عميد كلية الصيدلة والعلوم الصحية بالجهود الحثيثة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الكلية على تفانيهم لتحقيق هذا الإنجاز العالمي الذي توّج هذه الجهود.