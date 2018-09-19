تعيين 250 مشرفة جديدة في حافلات مواصلات الإمارات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أفاد جاسم محمد الشاعر مدير مركز خدمات المدارس بمواصلات الإمارات، بأن المؤسسة عيّنت ما يقارب 250 مشرفة مع بداية العام الدراسي الجديد لخدمة الإشراف على سلامة الطلبة في المراحل الدراسية رياض الأطفال والحلقة الأولى، وذلك خلال عمليات نقلهم اليومية إلى مختلف المدارس الحكومية في الدولة والمدارس الخاصة المتعاقد معها.

وأضاف الشاعر، بأن المؤسسة تسعى وبشكل متواصل إلى تطوير عمليات وخدمات النقل المدرسي، عبر تعزيز وتوفير أقصى سبل الراحة والأمان للطلبة المنقولين خلال رحلتهم اليومية من وإلى المدرسة، وتحقيق راحة واطمئنان أولياء الأمور على ابنائهم خلال عمليات نقلهم عبر أسطول حافلات مواصلات الإمارات.

موضحاً بأن المؤسسة تحرص على اتباع وتطبيق أعلى معايير السلامة خلال عمليات النقل، وذلك من خلال تأهيل وتدريب مشرفي النقل والسلامة للقيام بمهامهم الوظيفية المنوطة بهم.

5900

وذكر الشاعر بأن المؤسسة وفرت 5900 مشرف ومشرفة للقيام بمتابعة صعود ونزول الطلبة والحفاظ على أمنهم خلال الرحلة المدرسية اليومية، لافتاً إلى أن جميع المشرفات يخضعن إلى برامج تدريبية متخصصة لتأهيلهن للقيام بالمهام والواجبات المطلوبة منهم وتولي مسؤولية سلامة الطلبة في الحافلة.

حيث يتم تطبيق برنامج «الحقيبة التدريبية» المتكاملة، التي تتضمن عشر دورات تدريبية تتم على أوقات مختلفة خلال العام الدراسي الواحد، الأمر التي يعزّز من قدرات المشرفين والمشرفات على تنظيم عملية النقل المدرسي.

وعن البرامج التي تتضمنها الحقيبة التدريبية لهم، أشار مدير مركز خدمات المدارس إلى الدورات المتخصصة في التوعية الوظيفية وأخلاقيات العمل، والسلامة المرورية، وطرق إخلاء الحافلة في حالات الطوارئ والأزمات، وأعمال الدفاع المدني، والإسعافات الأولية، وفن التعامل مع الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، ومهارات التعامل مع الآخرين مثل أولياء الأمور، والسلامة والصحة المهنية، وغيرها.