عبد الله بن زايد: الشباب عماد التنمية

المصدر: دبي - وام

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أن دولة الإمارات تمضي في طريقها بخطى ثابتة لتمكين شبابها وتأهليهم بالشكل الأمثل للمنافسة العالمية، فهم عماد التقدم والتنمية، مثمناً جهود شباب الوطن الذي يسعون بشكل متواصل نحو تحقيق التفوق الأكاديمي في مختلف الفعاليات العلمية الوطنية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال تكريم سموه 20 طالباً وطالبة من 16 مدرسة حكومية لتفوقهم في امتحانات «بيسا» الدولية، وتحقيقهم نتائج متميزة وحصلوهم على معدلات مرتفعة بها.

حضر حفل التكريم - الذي أقيم في كلية دبي للطلاب بالمدينة الأكاديمية في دبي - معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة، مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة.

جهود

وأكد سموه أن هذه النتائج الاستثنائية التي نجح أبناء الوطن في تحقيقها تأتي ترجمة للجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات المعنية في سبيل تمكين أبناء الدولة، وإثراء مسيرتهم الأكاديمية والعلمية، من خلال توفير مناهج دراسية وفق أعلى المعايير.

وتوجه سموه بالتهنئة إلى الطلبة المتفوقين، مشيراً إلى أن المنظومة التعليمية في الدولة عملت على توفير الظروف المثالية للطلبة من أجل تحسين أدائهم في مختلف الاختبارات الدولية، بما يؤدي إلى تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 الرامية إلى بناء نظام تعليمي متكامل عالمي المستوى يضع الإمارات بين مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.

ودعا سموه الطلبة المتفوقين إلى مواصلة مسيرة التميز الدراسي والعلمي خلال السنوات المقبلة، وقال إن ما تم تحقيقه ما هو إلا بداية لطريق من التميز.

وشهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إطلاق وزارة التربية والتعليم تحدي الوثبة القادمة « The Next Leap Challenge » وهو عبارة عن لعبة إلكترونية سيتنافس من خلالها طلبة دولة الامارات عبر حل مجموعة من الأسئلة المنتقاة والشيقة .. وتعد هذه المبادرة خطوة رائدة ستسهم في استثارة عقول طلبة المدارس وتجعلهم أكثر شغفا وفضولا للتعلم والولوج إلى عوالم المعرفة.

دعم

من جانبها، أكدت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن توجيهات سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ومتابعته الحثيثة من خلال مجلس التعليم والموارد البشرية، شكّلت دافعاً قوياً للنهوض بالمنظومة التعليمية في مختلف جوانبها.

مشيرةً إلى أن اختبار «بيسا» للمدارس يشكّل حجر الزاوية الذي نستند إليه لمعرفة مستوى طلبتنا الدراسي، وبالتالي منحنا صورة أكثر وضوحاً وواقعية عن نظامنا التعليمي الذي يسهم اختبار «بيسا» الرئيس في تحديد جودته ومواطن قوته وضعفه، ومن هنا جاء الاهتمام بهذا النوع من الاختبارات لما لها من أهمية في تصحيح مسار القرار التربوي لمصلحة النظام التعليمي.

وأضافت أن ثمة استعدادات متواصلة ودعماً كبيراً نلقاه من قبل سموه لتحقيق أفضل النتائج في هذه الاختبارات، وصولاً إلى تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية ورؤية الدولة المستقبلية 2021، مؤكدةً أن طلبة المدارس الحكومية والخاصة بالدولة سيشاركون مجدداً في اختبار «بيسا» للمدارس في العام المقبل 2019.

وذكرت معاليها أن أكثر من 30 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف العاشر في الدولة شاركوا في اختبار «بيسا» للمدارس.