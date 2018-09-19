بدء الدراسة في برنامج دكتوراه إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي

المصدر: ■أبوظبي - البيان

بدأت الدراسة في الدفعة التاسعة من برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي، والذي يضم 163 طالباً وطالبة يمثلون نخباً متنوعة لكوادر تنفيذية وبحثية في مختلف قطاعات الأعمال.

ويستمر البرنامج لمدة تصل إلى 4 سنوات، وتمثل هذه الدفعة إضافة حيوية للبرنامج الذي انطلق في العام 2010 وتخرج فيه حتى عام 2017-2018 نحو 38 طالباً وطالبة، حيث يهدف برنامج الدكتوراه لتلبية احتياج سوق العمل في الإمارات المتنامي للقيادات والكوادر العليا في كافة مجالات العمل تتمتع بمهارات البحث والتحليل.

حيث يتضمن المنهاج الدراسي للبرنامج مساقات في البحث التطبيقي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتمكين الطلاب من توسيع نطاق معارفهم ضمن مجالات مختلفة، وتعريفهم بالاتجاهات العالمية الجديدة في الإدارة.

وأكد الدكتور سيد زامبيري بن أحمد، مدير برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال، أن برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال صمم لدعم وإثراء الخبرات العملية للمتخصصين والتنفيذيين.

كما صمم لتدعيم القدرة على تطوير المعرفة النظرية، بالإضافة إلى تطبيقاتها، ويعود هذا البرنامج بالنفع على المتخصصين التنفيذيين ذوي الخبرة والمراكز العليا، بالإضافة إلى العاملين في الاستشارات والأكاديميين المتخصصين في كليات الأعمال والإدارة، فبرنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال هو برنامج بدوام جزئي يتكون من 13 مساقاً دراسياً تدرس على مدى 28 شهراً في المرحلة الأولى من البرنامج، وتتبعها أطروحة الدكتوراه في المرحلة الثانية والتي تمتد ما بين 12 -20 شهراً.

وأضاف: يهدف البرنامج إلى بناء قاعدة من الكوادر الوطنية المتخصصة في البحث العلمي، يتم إعدادها وفق أرقى المعايير العالمية التي تأخذ بها الجامعات والمراكز البحثية العريقة في العالم.