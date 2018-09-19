«حمدان الذكية» تنظّم لقاءً تعريفياً في العام الدراسي الجديد

المصدر: دبي - البيان

نظمت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» (HBMSU)، اللقاء التعريفي السنوي في حرم الجامعة، بحضور الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية وأولياء الأمور إلى جانب الخريجين والدارسين في الكليات المختلفة.

وشهد اللقاء سلسلة من الفعاليات المميزة والنشاطات التفاعلية التي أقيمت ضمن أجواء اجتماعية طغت عليها الفرحة والألفة والانسجام، تماشياً مع الحرص المستمر على تعزيز أواصر التواصل الاجتماعي بين مجتمع الجامعة.

وقال الدكتور منصور العور: «نفتخر بالإنجازات والنجاحات التي تحققت من قبل الدارسين وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية خلال العام الأكاديمي الماضي، وأدعوهم إلى مواصلة رحلة العطاء. لقد حرصنا على تنظيم اللقاء السنوي في خطوة تهدف إلى تقدير وتكريم هذه الإنجازات التي نفتخر بها جميعاً.

ونتطلع إلى مواصلة العمل على توفير بيئة حاضنة للطاقات الشبابية الواعدة، وترجمة رسالتنا المتمحورة حول إعداد بناة وطن وقادة مستقبل ورسل معرفة مسلحين بالعلم والابتكار، ليكونوا الثروة الحقيقية التي تصبو إليها دولة الإمارات. تماشياً مع مكانتنا الطليعية كمؤسسة تعليمية رائدة في مجال التعليم الذكي في العالم العربي».