محمد بن زايد: التعليم يبني كوادر مواطنة مؤهّلة

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس في مجلس قصر البحر، ماجد خميس الخميري أول خريج إماراتي من جامعة السوربون أبوظبي يحصل على الدكتوراه من جامعة السوربون باريس، يرافقه البروفيسور إريك فواش مدير جامعة السوربون أبوظبي.

وهنأ سموه خلال اللقاء الخميري لحصوله على هذه الشهادة العالية.. معرباً عن سعادته وفخره بسعي أبناء الوطن إلى نيل أعلى الدرجات العلمية، مؤكداً سموه أهمية مواصلة التعليم والتحصيل العلمي والمعرفي في شتى المجالات والميادين لدوره في بناء الكوادر المواطنة المؤهلة التي تملك الخبرات والقدرات التي تتيح لها الانخراط بكفاءة وفاعلية في مختلف مواقع العمل الوطني.

من جانبه أعرب ماجد الخميري عن سعادته بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثمناً الدعم المتواصل الذي تقدمه القيادة الحكيمة لطلبة الإمارات، ما يشكل دافعاً وحافزاً لمواصلة دراساتهم العليا والاستمرار في التفوق والتميز.