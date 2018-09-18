«مواصفات»: 400 أسرة تفاعلت مع حملة التوعية بالأنظمة الخاصة بالمدارس

المصدر: دبي - البيان

حققت حملة التوعية بالمواصفات القياسية الإماراتية واللوائح الفنية الخاصة بموسم العودة إلى المدارس في الدولة نجاحاً لافتاً خلال الشهر الحالي، وتفاعلاً جماهيرياً تمثل في استقبال منصة الهيئة مئات المواطنين والمقيمين من أولياء أمور الطلاب، الذين تفاعلوا مع الحملة وأهدافها ورسائلها التوعوية.

حيث زار منصة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في مركز فستيفال سيتي - دبي، ما يناهز 400 أسرة، من أكثر من 20 جنسية من أربع قارات، شاركوا في استطلاع رأي وزعته الهيئة على الجمهور وزوار المنصة، يتضمن سؤالهم عن أبرز ما يرغبون في توفيره من مواصفات قياسية وطنية تتعلق بالمدارس والمؤسسات التعليمية في الإمارات.

وأكد المهندس خلف خلف، مدير إدارة المواصفات في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن فريق الهيئة الفني والذي تواجد للالتقاء بالجمهور والرد على استفساراتهم بأكثر من لغة، تلقى فعلياً عشرات الاستفسارات، التي تركز أغلبها في مواصفات المقاصف المدرسية والوجبات الغذائية والمشروبات، والحافلات المدرسية وآليات السلامة والأمان فيها، وكذا الحقائب المدرسية ومدى تناسبها مع طول ووزن الطالب.

وأضاف، أن الهيئة انتهجت أساليب ابتكارية في العرض على الجمهور، منها توفير نماذج واقعية لحافلة مدرسية مزودة بمقاعد مطابقة للمواصفات، ونموذج حي لمقصف مدرسي، إضافة إلى شاشات تفاعلية كبيرة الحجم تعرض باستمرار أفلاماً توعوية للجمهور، كذلك تزويد المنصة بمئات الكتب المجانية هدايا لأولياء الأمور والطلبة من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تشجيعاً للقراءة.