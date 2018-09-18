كهرباء الشارقة والجامعة الأميركية تبحثان التعاون العلمي

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة في مكتبه وفداً أكاديمياً من أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة الأميركية في الشارقة برئاسة الدكتور بيورن شيرفيه مدير الجامعة بهدف مناقشة الفرص المتاحة للتعاون والتنسيق العلمي بين الجانبين.

كما تم خلال اللقاء استعراض خطط وبرامج الطاقة والاستدامة والدراسات التي بدأ تنفيذها في إطار الاتفاقية التي وقعها الجانبان لإجراء البحوث المشتركة واستغلال الخبرات والموارد من كلا الجانبين في تنفيذ أنشطة وأبحاث مشتركة في مجالات الطاقة والمياه والتحلية والحفاظ على البيئة والإدارة الهندسية، واستخدامات التكنولوجيا المتطورة ودعم أنشطة التدريب العملي للطلاب ومشاريع الطلاب الجامعيين وتنظيم دورات تدريبية وبرامج تطوير مهني وورش ومؤتمرات وندوات بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية.