دورة تدريب عسكرية للمعلمات المواطنات بالدولة 23 ديسمبر

المصدر: دبي - البيان

عممت وزارة التربية والتعليم على إدارات المدارس الحكومية، أمس، موعد انعقاد الدورة العسكرية القصيرة التي ستنفذها هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية لأسبوعين لكافة المعلمات المواطنات.

وأفاد التعميم بأن الدورة تم تصميمها لتزويد المنتسبات بمعارف ومهارات سيتم اعتمادها كساعات تدريبية وسيكون لها مرود كبير عليهن وعلى مجتمعاتهن ووطننا الغالي.

ومن المقرر انعقاد الدورة في مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية في معسكر محوي بأبوظبي خلال الفترة من 23 ديسمبر المقبل ولغاية 13 يناير 2019، وستكون الإقامة داخل المعسكر خلال أيام الأسبوع. وتهدف هذه الدورة إلى تعميق الوعي وتنمية الولاء لدى المتدربات وصقل قدراتهن لتحمّل المسؤولية، والاعتزاز بالذات وتعزيز روح الانتماء، إلى جانب العمل ضمن روح الفريق.