شرطة رأس الخيمة توفّر بيئة مرورية آمنة للطلبة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

واصل فريق التوعية والإعلام المروري بإدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مهامه التوعوية والمشاركة الفعالة مع الدوريات في عملية تنظيم حركة السير ومراقبة الازدحام على مستوى إمارة رأس الخيمة لتجنب الاختناقات المرورية والحد من الحوادث التي قد تنتج في الفترة الصباحية، وقد استهدف الفريق طلبة المدارس وأمنهم وسلامتهم في نشر الوعي المروري بما يسهم في توفير السلامة المرورية للطلاب خلال العام الدراسي.

وتقدم الوفد التوعوي النقيب محمد عبيد شلشول مدير فرع التوعية والإعلام المروري، الذي أكد بدوره على مهمة الفريق المتمثلة في اتخاذ الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها أثناء نقل الطلاب من وإلى المدرسة والالتزام بالسرعات القانونية المحددة وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتدريب سائقي الحافلات المدرسية والمشرفين على كيفية القيادة الآمنة والمحافظة على سلامة الطلاب.