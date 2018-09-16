«تنظيم الاتصالات» تقدم 67 منحة جديدة للمواطنين في جامعة دبي

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

وافق صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات للعام الثالث على التوالي على تقديم 67 منحة كاملة للطلبة المواطنين للدراسة بمرحلة البكالوريوس في العام الدراسي الحالي في كلية الهندسة الكهربائية وتقنية المعلومات بجامعة دبي.

وجاء إقرار هذه المنح بعد حصول الجامعة على عدد كبير من الطلبات لدراسة هندسة الكهرباء وتقنية المعلومات.

وتتميز هذه المنح بكونها كاملة للأقساط الدراسية، إضافة لمكافأة شهرية للدارسين وحرية اختيار الهيئات والمؤسسات والشركات المناسبة للتوظيف بعد إنجاز مرحلة البكالوريوس.

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة: إن الهيئة قدمت العام الدراسي الماضي أيضاً 64 منحة للطلبة المواطنين وإن كلية الهندسة الكهربائية وتقنية المعلومات تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، لأنها الكلية الوحيدة التي تدمج تقنية المعلومات مع الهندسة الكهربائية، لما لهذه التخصصات من ترابط وتكامل.

ولفت إلى أن أعداد المقبولين الجدد في الجامعة زادت في العام الدراسي الحالي بنسب عالية جداً وأن عدد الطلبة المواطنين في الجامعة ارتفع إلى أكثر من 50% من مجموع الطلبة في برامج البكالوريوس، بينما وصل في برامج الدراسات العليا إلى 70 في المئة.

وجاءت الزيادة نتيجة قبول عدد كبير من المواطنين لدراسة ماجستير إدارة الأعمال، حيث بدأت مؤسسات حكومية متعددة أبرزها القيادة العامة لشرطة دبي بإلحاق عدد من العاملين فيها لدراسة ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة.

وقال: إن الجامعة وقعت اتفاقيات عدة مع مجموعة من المؤسسات والهيئات والمراكز الحكومية لتسهيل وصول المنح إلى المواطنين، الذين يرغبون بالعمل في هذه المؤسسات والهيئات عند تخرجهم في الجامعة، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات تتضمن التعاون في مجال البحوث العلمية.

ونوه بأن الجامعة تقدم أيضاً منحاً تعليمية بقيمة 50 في المئة على الرسوم الدراسية لجميع الطلبة الذين حققوا معدلات تصل إلى 90 في المئة فأكثر في المرحلة الثانوية لطلبة مرحلة البكالوريوس من الجنسيات كافة من داخل الدولة وخارجها.